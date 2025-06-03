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Украинская делегация прибыла в Вашингтон для ключевых переговоров
Украинская делегация во главе с первой вице-премьером Юлией Свириденко прибыла в Вашингтон. В ходе визита планируется обсуждение оборонной поддержки, санкций против РФ, восстановление Украины, возвращение депортированных детей и противодействие российской пропаганде.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
Украинская делегация в Вашингтоне
"В составе украинской делегации, которую возглавляет первый вице-премьер министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко, прибыл в Вашингтон. Также с нами команда Министерства обороны и Офиса", — заявил Ермак.
Украинская делегация в Вашингтоне планирует обсудить ключевые для страны вопросы — от оборонной поддержки и ситуации на фронте до усиления санкций против России, в частности, инициативу сенатора Грэмма.
Также среди тем – внедрение Инвестиционного фонда восстановления, возвращение депортированных украинских детей и противодействие российской пропаганде, в частности, в религиозной сфере. Запланированы встречи с представителями обеих партий в США, а также с командой президента Дональда Трампа.
"Мы расскажем о результатах встреч в Стамбуле, а также о том, как Россия затягивает время с прекращением огня и переговорами ради войны", — подытожил Ермак.
Шаги к миру
2 июня в Стамбуле состоялась очередная встреча украинской и российской делегаций при посредничестве Турции. Стороны обменялись документами, Украина передала список депортированных детей, которых требует вернуть.
Обсудили три категории обмена пленными, в том числе тяжелобольных, молодых военных и тела погибших.
Украинская сторона ожидает ответа от РФ и предлагает следующий раунд переговоров в конце июня.
Накануне Зеленский определил ключевые позиции Украины на переговорах: полное и безусловное прекращение огня, освобождение пленных, возвращение похищенных детей, а также подготовка встречи лидеров.