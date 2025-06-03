Українська делегація прибула до Вашингтона для ключових переговорів

Українська делегація на чолі з першою віце-прем’єркою Юлією Свириденко прибула до Вашингтона. Під час візиту планується обговорення оборонної підтримки, санкцій проти РФ, відбудови України, повернення депортованих дітей та протидії російській пропаганді.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронювати участь

Як пише Delo.ua, про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Українська делегація у Вашингтоні

"В складі української делегації, яку очолює перший віце-премʼєр міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко, прибув до Вашингтона. Також з нами команда Міністерства оборони та Офісу", - заявив Єрмак.

Українська делегація у Вашингтоні планує обговорити ключові для країни питання — від оборонної підтримки та ситуації на фронті до посилення санкцій проти Росії, зокрема ініціативу сенатора Ліндсі Грема.

Також серед тем — впровадження Інвестиційного фонду відбудови, повернення депортованих українських дітей та протидія російській пропаганді, зокрема в релігійній сфері. Заплановано зустрічі з представниками обох партій у США, а також з командою президента Дональда Трампа.

"Ми розповімо про результати зустрічей в Стамбулі, а також про те, як Росія затягує час з припиненням вогню та перемовинами заради війни", - підсумував Єрмак.

Кроки до миру

2 червня у Стамбулі відбулася чергова зустріч української та російської делегацій за посередництва Туреччини. Сторони обмінялися документами, Україна передала список депортованих дітей, яких вимагає повернути. Обговорили три категорії обміну полоненими, зокрема тяжкохворих, молодих військових і тіла загиблих. Українська сторона очікує відповіді від РФ та пропонує наступний раунд перемовин наприкінці червня.

Напередодні Зеленський визначив ключові позиції України на переговорах: повне й безумовне припинення вогню, звільнення полонених, повернення викрадених дітей, а також потім — підготовка зустрічі лідерів.