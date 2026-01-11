Украинская DevDroid интегрировала ИИ-систему обнаружения целей в наземные роботизированные комплексы

Украинская компания DevDroid внедрила в свои наземные роботизированные комплексы НРК оптическую систему выявления и идентификации целей с использованием искусственного интеллекта.

Как сообщает Delo.ua, об этом в интервью "Милитарному" сообщил генеральный директор компании Юрий Порицкий.

По его словам, система использует три камеры, помогающие оператору наземного дрона обнаруживать и идентифицировать цели на поле боя. Дневная камера позволяет обнаруживать живую силу противника на расстоянии до 1000 метров. Отдельно используется дневная широкоугольная камера, которая обеспечивает обзор пространства перед НРК и помогает оценить направления движения противника.

Кроме того, комплекс оснащен тепловизионной камерой, способной фиксировать человека на дистанции 600-700 метров в зависимости от погодных условий.

Для обучения искусственному интеллекту DevDroid использовала большое количество видеоматериалов непосредственно с поля боя. Система имеет несколько режимов работы, в частности, отдельные режимы детекции движения людей и военной техники.

"(…) есть режим любого изменения картинки, то есть во время движения любого объекта оператору НРК подается сигнал. И есть режим, когда обнаруживают именно людей", — пояснил Порицкий.

Также компания сообщила о планах создания нового наземного роботизированного комплекса, который будет вооружен 30-мм пушкой. Ожидается, что этот НРК будет выполнять штурмовые задания и обеспечивать прикрытие пехоты на передовой.

Кроме того, DevDroid разворачивает производство эвакуационных дронов Maul для нужд Сил обороны Украины.

Недавно Министерство обороны Украины допустило к эксплуатации в Силах обороны новый ударно-разведывательный наземный роботизированный комплекс Zmiy Droid 12.7 украинского производства.