Українська DevDroid інтегрувала ШІ-систему виявлення цілей у наземні роботизовані комплекси

Українська компанія DevDroid впровадила у свої наземні роботизовані комплекси (НРК) оптичну систему виявлення та ідентифікації цілей із використанням штучного інтелекту.

Як інформує Delo.ua, про це в інтерв’ю "Мілітарному" повідомив генеральний директор компанії Юрій Поріцький.

За його словами, система використовує три камери, які допомагають оператору наземного дрона виявляти та ідентифікувати цілі на полі бою. Денна камера дозволяє виявляти живу силу противника на відстані до 1 000 метрів. Окремо застосовується денна ширококутна камера, яка забезпечує огляд простору перед НРК і допомагає оцінити напрямки руху противника.

Крім того, комплекс оснащений тепловізійною камерою, здатною фіксувати людину на дистанції 600–700 метрів залежно від погодних умов.

Для навчання штучного інтелекту DevDroid використала велику кількість відеоматеріалів безпосередньо з поля бою. Система має кілька режимів роботи, зокрема окремі режими детекції руху людей та військової техніки.

"(…) є режим будь-якої зміни картинки, тобто під час руху будь-якого об’єкта, оператору НРК подається сигнал. І є режим, коли виявляють саме людей", — пояснив Поріцький.

Також компанія повідомила про плани створення нового наземного роботизованого комплексу, який буде озброєний 30-мм гарматою. Очікується, що цей НРК виконуватиме штурмові завдання та забезпечуватиме прикриття піхоти на передовій.

Окрім цього, DevDroid розгортає виробництво евакуаційних дронів Maul для потреб Сил оборони України.

Додамо, нещодавно Міністерство оборони України допустило до експлуатації у Силах оборони новий ударно-розвідувальний наземний роботизований комплекс Zmiy Droid 12.7 українського виробництва.