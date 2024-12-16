Украинская EdTech-компания открыла офис в Испании

Украинская IT-компания Headway, специализирующаяся на образовательных продуктах, объявила об открытии нового офиса в столице Испании – Мадриде. Это стратегический шаг, направленный на расширение присутствия на западных рынках.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Испания, которая демонстрирует одну из самых динамичных экономик в Европе, является перспективной площадкой для развития инновационных компаний. Мадрид как бизнес-столица страны создает новые возможности для интеграции в европейскую экосистему стартапов.

"Кредо Headway – мы растем. А основа роста и достижений – команда. В нашем фокусе остается запуск новых проектов и создание рабочих мест для украинцев", – комментирует основатель и СЕО Headway Антон Павловский.

Компания, несмотря на вызовы полномасштабной войны, продолжает активно нанимать украинских специалистов. В 2025 году Headway планирует увеличить команду на 40%. В настоящее время в компании открыто около 30 вакансий.

Работники могут работать удаленно, с возможностью посещать офисы в Киеве, Варшаве, Никосии, а также хабы во Львове и Ивано-Франковске.

Согласно сообщению, Headway создает образовательные продукты, которые помогают более 120 миллионам людей в мире развиваться и формировать привычку учиться.

Headway App — приложение из самари нонфикшн бестселлеров, ставшего мировым лидером по количеству загрузок.

— приложение из самари нонфикшн бестселлеров, ставшего мировым лидером по количеству загрузок. Impulse – платформа для тренировки мозга через короткие интерактивные игры.

– платформа для тренировки мозга через короткие интерактивные игры. Nibble – приложение с короткими интерактивными уроками на разные темы.

– приложение с короткими интерактивными уроками на разные темы. AddMile – коучинговая платформа по персональному и профессиональному развитию.

– коучинговая платформа по персональному и профессиональному развитию. Skillsta – приложение для развития социальных навыков с помощью интерактивных жизненных сценариев.

Headway входит в престижный рейтинг GSV 150 — самых влиятельных компаний мира, трансформирующих цифровое обучение.

О компании

Headway была основана в январе 2019 года как EdTech-компания, специализирующаяся на образовательных продуктах, направленных на развитие и обучение.

На сегодняшний день компания имеет штат из более чем 350 сотрудников, а начинала – с трех. -компаний и расширяет свое присутствие на международных рынках, в частности, в Европе и США.

Headway четыре раза подряд попал на главный экран App Store в США как App of the Day. У американского App Store более миллиона приложений, пытающихся занять первое место. Выбирая приложение дня, Apple учитывает много различных факторов: количество загрузок, польза пользователя и его опыт, масштаб локализации, регулярность обновления, дизайн и т.д. Ранее Headway попадал на главные экраны App Store и был приложением дня в Великобритании, Ирландии, Новой Зеландии и Австралии.