Українська EdTech-компанія відкрила офіс в Іспанії

Українська IT-компанія Headway, що спеціалізується на освітніх продуктах, оголосила про відкриття нового офісу в столиці Іспанії — Мадриді. Це стратегічний крок, спрямований на розширення присутності на західних ринках.

Про це повідомили в персслужбі компанії.

Зазначається, що Іспанія, яка демонструє одну з найдинамічніших економік у Європі, є перспективним майданчиком для розвитку інноваційних компаній. Мадрид, як бізнесова столиця країни, створює нові можливості для інтеграції у європейську екосистему стартапів.

"Кредо Headway — ми зростаємо. А основа зростання та досягнень — команда. У нашому фокусі залишається запуск нових проєктів та створення робочих місць для українців", — коментує засновник і СЕО Headway Антон Павловський.

Компанія, попри виклики повномасштабної війни, продовжує активно наймати українських фахівців. У 2025 році Headway планує збільшити команду на 40%. Наразі у компанії відкрито близько 30 вакансій.

Працівники мають змогу працювати віддалено, з можливістю відвідувати офіси у Києві, Варшаві, Нікосії, а також хаби у Львові та Івано-Франківську.

Згідно з повідомленням, Headway створює освітні продукти, які допомагають понад 120 мільйонам людей у світі розвиватися та формувати звичку навчатися. Екосистема компанії включає п'ять продуктів:

Headway App — застосунок із самарі нонфікшн бестселерів, що став світовим лідером за кількістю завантажень.

— застосунок із самарі нонфікшн бестселерів, що став світовим лідером за кількістю завантажень. Impulse — платформа для тренування мозку через короткі інтерактивні ігри.

— платформа для тренування мозку через короткі інтерактивні ігри. Nibble — додаток із короткими інтерактивними уроками на різні теми.

— додаток із короткими інтерактивними уроками на різні теми. AddMile — коучингова платформа з персонального та професійного розвитку.

— коучингова платформа з персонального та професійного розвитку. Skillsta — застосунок для розвитку соціальних навичок за допомогою інтерактивних життєвих сценаріїв.

Headway входить до престижного рейтингу GSV 150 — найвпливовіших компаній світу, що трансформують цифрове навчання.

Про компанію

Headway була заснована в січні 2019 року як EdTech-компанія, яка спеціалізується на освітніх продуктах, спрямованих на розвиток і навчання.

На сьогодні компанія має штат із понад 350 співробітників, а починала – з трьох. Її головний продукт — додаток Headway, який став найзавантажуванішим застосунком для самарі книг у світі та пропонує bite-sized контент для саморозвитку. Крім того, компанія входить до списку впливових EdTech-компаній і розширює свою присутність на міжнародних ринках, зокрема, в Європі та США.​

Додамо, Headway чотири рази поспіль потрапив на головний екран App Store у США як App of the Day. В американського App Store більше мільйона додатків, які намагаються зайняти перше місце. Обираючи застосунок дня, Apple враховує багато різних факторів: кількість завантажень, користь для користувача та його досвід, масштаб локалізації, регулярність оновлення, дизайн тощо. Раніше Headway потрапляв на головні екрани App Store та був додатком дня у Великобританії, Ірландії, Новій Зеландії та Австралії.