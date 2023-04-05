Український додаток став застосунком дня в App Store у США

Український освітній застосунок Headway чотири рази поспіль потрапив на головний екран App Store у США як App of the Day. Про це повідомила пресслужба розробників.

Користувачі в США, відкриваючи App Store 19, 24, 31 січня та 30 березня, першим бачили логотип та назву українського додатка.

"Це було нашим прагненням від дня запуску Headway app. Вперше ми отримали App of the Day у США під час активної фази блекаутів в Україні. Я вдячний команді. Адже, попри виклики, ми можемо досягати мети та демонструвати, що українці створюють продукти №1 у світі", — сказав СЕО та засновник Headway Антон Павловський.

В американського App Store більше мільйона додатків, які намагаються зайняти перше місце. Обираючи застосунок дня, Apple враховує багато різних факторів: кількість завантажень, користь для користувача та його досвід, масштаб локалізації, регулярність оновлення, дизайн тощо.

Раніше Headway потрапляв на головні екрани App Store та був додатком дня у Великобританії, Ірландії, Новій Зеландії та Австралії.

Раніше повідомлялося, що українська IT-компанія, що створює EdTech-продукти, Headway з метою підтримки стійкості бізнесу відкрив офіс у Лондоні. Основний продукт – додаток Headway, який знайомить з головними ідеями нон-фікш бестселерів у лаконічних форматах контенту.