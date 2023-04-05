Приложением дня в App Store в США стала украинская программа

Украинское образовательное приложение Headway четыре раза подряд попало на главный экран App Store в США как App of the Day. Об этом 5 апреля сообщила пресс-служба разработчиков.

Пользователи в США, открывая App Store 19, 24, 31 января и 30 марта, первыми видели логотип и название украинского приложения.

"Это было нашим стремлением со дня запуска Headway app. Впервые мы получили App of the Day в США во время активной фазы блекаутов в Украине. Я благодарен команде. Ведь, несмотря на вызовы, мы можем достигать цели и демонстрировать, что украинцы создают продукты №1 в мире", - сказал СЕО и основатель Headway Антон Павловский.

У американского App Store более миллиона приложений, пытающихся занять первое место. Выбирая приложение дня, Apple учитывает много различных факторов: количество загрузок, польза пользователя и его опыт, масштаб локализации, регулярность обновления, дизайн и т.д.

Ранее Headway попадал на главные экраны App Store и был приложением дня в Великобритании, Ирландии, Новой Зеландии и Австралии.

Ранее сообщалось, что украинская IT-компания, создающая EdTech-продукты, Headway с целью поддержания устойчивости бизнеса открыла офис в Лондоне.