- Категория
- IT и Телеком
- Дата публикации
-
Приложением дня в App Store в США стала украинская программа
Украинское образовательное приложение Headway четыре раза подряд попало на главный экран App Store в США как App of the Day. Об этом 5 апреля сообщила пресс-служба разработчиков.
Пользователи в США, открывая App Store 19, 24, 31 января и 30 марта, первыми видели логотип и название украинского приложения.
"Это было нашим стремлением со дня запуска Headway app. Впервые мы получили App of the Day в США во время активной фазы блекаутов в Украине. Я благодарен команде. Ведь, несмотря на вызовы, мы можем достигать цели и демонстрировать, что украинцы создают продукты №1 в мире", - сказал СЕО и основатель Headway Антон Павловский.
У американского App Store более миллиона приложений, пытающихся занять первое место. Выбирая приложение дня, Apple учитывает много различных факторов: количество загрузок, польза пользователя и его опыт, масштаб локализации, регулярность обновления, дизайн и т.д.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Ранее Headway попадал на главные экраны App Store и был приложением дня в Великобритании, Ирландии, Новой Зеландии и Австралии.
Ранее сообщалось, что украинская IT-компания, создающая EdTech-продукты, Headway с целью поддержания устойчивости бизнеса открыла офис в Лондоне.
Headway app запустили в 2019 году. Это приложение №1 в мире по количеству загрузок в нише самари книг. В нем собраны 15-минутные текстовые и аудиосамары нонфикшн бестселлеров, а также ежедневные инсайты, геймифицированные челленжи. Его скачали более 18 млн пользователей из 140+ стран.