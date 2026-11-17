Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), назначила ООО "Украинская энергетическая биржа" (УЭБ) вторым в Украине номинированным оператором рынка электрической энергии (NEMO). Это решение создает предпосылки для развития конкуренции на рынке и дальнейшей интеграции украинской энергосистемы с рынка Европейского Союза.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на прессслужбу НКРЭКУ.

Ранее аналогичный статус в Украине имел только АО "Оператор рынка". Появление второго NEMO реализует предусмотренную законодательством модель работы нескольких номинированных операторов, что будет способствовать открытости рынка и обеспечению равных условий для всех участников.

Решение регулятор принял по итогам рассмотрения заявки и пакета документов компании, подтвердив ее соответствие требованиям организационной, технической и финансовой способности, независимости деятельности, равного доступа участников и наличия механизмов рыночного надзора.

Подготовка к европейскому сообщению рынков

Для выполнения функций NEMO Украинская энергетическая биржа заключила соглашение о сотрудничестве с номинированным европейским оператором рынка по модели serviced NEMO. Она позволяет привлекать технологические решения и экспертизу партнера по ЕС для участия в механизмах сопряжения рынков, тогда как полная ответственность за выполнение функций оператора остается за УЭБ.

Кроме того, в рамках подготовки к предстоящему объединению рынков биржа наладила договорное, техническое и информационное взаимодействие с НЭК "Укрэнерго". В регуляторе отмечают, что назначение второго NEMO является важным шагом к внедрению европейского механизма market coupling, хотя его практический запуск требует дальнейшего выполнения ряда технических, регуляторных и организационных условий.

Напомним, ранее сообщалось, что украинскую энергобиржу готовят к интеграции рынка электроэнергии с ЕС. Тогда стало известно, что НКРЭКУ планирует предоставить ООО "Украинская энергетическая биржа" статус номинированного оператора рынка электрической энергии, который позволит бирже участвовать в сочетании украинских сегментов рынка с европейскими.