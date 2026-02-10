Украинская компания Liki24 потеряла $500 тыс. на первом неудачном выходе на рынок Польши

Украинский маркетплейс Liki24 в 2020 году понес убытки в $500 тыс. во время первого выхода на польский рынок. Тем не менее, компания изучила ошибки, изменила стратегию и запустила платформу в 10 странах Европы. Сегодня около 70% дохода Liki24 формирует бизнес в Европе.

Как пишет Delo.ua, об этом рассказал в интервью LIGA.net СЕО и соучредитель Liki24 Антон Авринский.

История провала в Польше

В 2020 году украинский маркетплейс лекарства Liki24 сделал первый шаг на европейский рынок, выйдя на Польшу. Компания пыталась повторить украинскую модель бизнеса, включая логистику и команду, но проект оказался неудачным.

Инвестиции составили около $0,5 млн, однако расходы по привлечению клиентов превышали украинские показатели в 10 раз, а темпы развития были низкими. Два года спустя польский проект был закрыт, а компания сделала выводы об ошибках в стратегии выхода на европейские рынки.

"У украинского бизнеса есть ложное впечатление, что экспансию нужно начинать с Польши. Это исторический паттерн и связанный с тремя вещами, не касающимися бизнеса", - заметил Авринский.

Сооснователь Liki24 выделил три ключевые причины:

Близость не решает – географическое расстояние не влияет на успех бизнеса.

Сходство языков не помогает – украинцы, знающие польский, были менее эффективны, чем местные работники.

Польша защищает свои национальные бренды, поэтому лидерами остаются местные компании.

Стратегия роста на европейских рынках

После неудачного запуска, компания пересмотрела стратегию: начала тестировать рынки перед полноценным запуском, нанимать местных сотрудников и адаптировать услуги под конкретную страну.

В 2025 году Liki24 запустила глобальную платформу, доступную более чем в 40 странах, и одновременно возобновила работу в Польше через локальную платформу.

Сегодня Liki24 успешно работает в 10 странах Европы, а 70% выручки компании обеспечивает именно европейский рынок, отмечает Авринский.

Польша после перезапуска приносит повторные заказы и стабильный рост, а другие страны, включая Германию, Италию и Великобританию, становятся ключевыми рынками для бизнеса.

По словам СЕО Авринского, компания теперь эффективно интегрирует логистику, платежные системы и партнерские сети, что позволяет масштабировать бизнес в Европе без больших рисков. Liki24 не только продает лекарства, но и доставляет товары для здоровья, используя модель one-stop-shop, где клиенты могут получить заказы из разных стран в одной посылке.

