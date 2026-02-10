Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,03

--0,02

EUR

51,12

+0,36

Наличный курс:

USD

43,20

43,10

EUR

51,48

51,26

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украинская компания Liki24 потеряла $500 тыс. на первом неудачном выходе на рынок Польши

лекарство
Как Liki24 превратила $0,5 млн убытков в прибыльный бизнес. / Freepik

Украинский маркетплейс Liki24 в 2020 году понес убытки в $500 тыс. во время первого выхода на польский рынок. Тем не менее, компания изучила ошибки, изменила стратегию и запустила платформу в 10 странах Европы. Сегодня около 70% дохода Liki24 формирует бизнес в Европе.

Как пишет Delo.ua, об этом рассказал в интервью LIGA.net СЕО и соучредитель Liki24 Антон Авринский.

История провала в Польше

В 2020 году украинский маркетплейс лекарства Liki24 сделал первый шаг на европейский рынок, выйдя на Польшу. Компания пыталась повторить украинскую модель бизнеса, включая логистику и команду, но проект оказался неудачным.

Инвестиции составили около $0,5 млн, однако расходы по привлечению клиентов превышали украинские показатели в 10 раз, а темпы развития были низкими. Два года спустя польский проект был закрыт, а компания сделала выводы об ошибках в стратегии выхода на европейские рынки.

"У украинского бизнеса есть ложное впечатление, что экспансию нужно начинать с Польши. Это исторический паттерн и связанный с тремя вещами, не касающимися бизнеса", - заметил Авринский.

Сооснователь Liki24 выделил три ключевые причины:

  • Близость не решает – географическое расстояние не влияет на успех бизнеса.
  • Сходство языков не помогает – украинцы, знающие польский, были менее эффективны, чем местные работники.
  • Польша защищает свои национальные бренды, поэтому лидерами остаются местные компании.

Стратегия роста на европейских рынках

После неудачного запуска, компания пересмотрела стратегию: начала тестировать рынки перед полноценным запуском, нанимать местных сотрудников и адаптировать услуги под конкретную страну.

В 2025 году Liki24 запустила глобальную платформу, доступную более чем в 40 странах, и одновременно возобновила работу в Польше через локальную платформу.

Сегодня Liki24 успешно работает в 10 странах Европы, а 70% выручки компании обеспечивает именно европейский рынок, отмечает Авринский.

Польша после перезапуска приносит повторные заказы и стабильный рост, а другие страны, включая Германию, Италию и Великобританию, становятся ключевыми рынками для бизнеса.

По словам СЕО Авринского, компания теперь эффективно интегрирует логистику, платежные системы и партнерские сети, что позволяет масштабировать бизнес в Европе без больших рисков. Liki24 не только продает лекарства, но и доставляет товары для здоровья, используя модель one-stop-shop, где клиенты могут получить заказы из разных стран в одной посылке.

Напомним, в Украине введут упрощенную процедуру банкротства для малого бизнеса. Документ разработан для выполнения программы Ukraine Facility и направлен на формирование более эффективного, доступного механизма преодоления неплатежеспособности для малого бизнеса.

Автор:
Ольга Опенько