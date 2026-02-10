Українська компанія Liki24 втратила $500 тис. на першому невдалому виході на ринок Польщі

Український маркетплейс Liki24 у 2020 році зазнав збитків у $500 тис. під час першого виходу на польський ринок. Проте компанія вивчила помилки, змінила стратегію та запустила платформу в 10 країнах Європи. Сьогодні близько 70% доходу Liki24 формує бізнес у Європі.

Як пише Delo.ua, про це розповів в інтерв'ю LIGA.net СЕО та співзасновник Liki24 Антон Авринський.

Історія провалу у Польщі

У 2020 році український маркетплейс ліків Liki24 зробив перший крок на європейський ринок, вийшовши на Польщу. Компанія намагалася повторити українську модель бізнесу, включно з логістикою та командою, але проєкт виявився невдалим.

Інвестиції склали близько $0,5 млн, проте витрати на залучення клієнтів перевищували українські показники у 10 разів, а темпи розвитку були низькими. Через два роки польський проєкт було закрито, а компанія зробила висновки щодо помилок у стратегії виходу на європейські ринки.

"У українського бізнеса є хибне враження, що експансію потрібно починати з Польщі. Це історичний патерн і пов’язаний з трьома речами, які не стосуються бізнесу", - зауважив Авринський.

Співзасновник Liki24 виділив три ключові причини:

Близькість не вирішує – географічна відстань не впливає на успіх бізнесу.

Схожість мов не допомагає – українці, які знають польську, були менш ефективні за місцевих працівників.

Особливості ринку – Польща захищає свої національні бренди, тому лідерами залишаються місцеві компанії.

Стратегія зростання на європейських ринках

Після невдалого запуску компанія переглянула стратегію: почала тестувати ринки перед повноцінним запуском, наймати місцевих співробітників і адаптувати послуги під конкретну країну.

У 2025 році Liki24 запустила глобальну платформу, доступну у понад 40 країнах, і одночасно відновила роботу у Польщі через локальну платформу.

Сьогодні Liki24 успішно працює в 10 країнах Європи, а 70% виторгу компанії забезпечує саме європейський ринок, наголошує Авринський.

Польща після перезапуску приносить повторні замовлення та стабільне зростання, а інші країни, зокрема Німеччина, Італія та Велика Британія, стають ключовими ринками для бізнесу.

За словами СЕО Авринського, компанія тепер ефективно інтегрує логістику, платіжні системи та партнерські мережі, що дозволяє масштабувати бізнес у Європі без великих ризиків. Liki24 не лише продає ліки, а й доставляє товари для здоров’я, використовуючи модель one-stop-shop, де клієнти можуть отримати замовлення з різних країн у одній посилці.

