Украинская компания судится с Ираком из-за расторжения контракта и захвата имущества: детали

газовые хранилища
Ирак расторг контракт с "Укрземресурсом" / Depositphotos

Украинская компания "Укрземресурс" подала иск против Ирака в Международный арбитражный суд Международной торговой палаты (ICC) в связи с расторжением контракта на разработку газового месторождения Аккас в провинции Анбар.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в заявлении компании в LinkedIn.

В заявлении Укрземресурса утверждается, что компания с момента заключения соглашения последовательно и добросовестно работала, осуществив значительные инвестиции в проект.

Однако, как отмечает компания,  "нет другого выбора, кроме как начать арбитражное производство" из-за нарушения сделки контрагентами. В частности, речь идет о незаконном расторжении контрактных договоренностей и отсутствии у контрагентов желания разрешить спор.

Кульминацией стал захват полевого лагеря и имущества "Укрземресурса" вооруженными силами без предварительного уведомления и правовых оснований.

Напомним, в апреле 2024 года компания подписала контракт с Ираком на разработку и добычу газа в пределах лицензионного участка Аккаса.

Планировалось, что в первые два года компания начнет добывать 1 млрд кубометров в год (100 млн кубических футов в сутки), а через четыре года – 4 млрд кубометров (400 млн кубических футов в сутки).

Однако в середине 2025 г. позиция Ирака изменилась. В июле иракское руководство сообщило о подписании нового контракта с американской компанией SLB (Schlumberger).

Министр нефти Ирака заявил, что контракт с "Укрземресурсом" расторгли после пересмотра проекта, обусловленного необходимостью срочного увеличения добычи газа для питания электростанций в провинции Анбар и поиска более надежного партнера.

Новый контракт предполагает, что бурением скважин будет заниматься SLB под руководством государственной Midland Oil Company, ставшей оператором проекта.

О компании

ООО "Укрземресурс" основано в 2004 году, основной вид деятельности – добыча природного газа. Его владелицей является Ольга Ярмак, которая входит в состав наблюдательного совета газодобывающей компании ЧАО "Нефтегаздобыча" от компании Salazie BV Николая Рудьковского.

Автор:
Татьяна Бессараб