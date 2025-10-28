Українська компанія судиться з Іраком через розірвання контракту та захоплення майна: деталі

Українська компанія "Укрземресурс" подала позов проти Іраку до Міжнародного арбітражного суду Міжнародної торгової палати (ICC) у зв'язку розірванням контракту на розробку газового родовища Аккас у провінції Анбар.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у заяві компанії у LinkedIn.

У заяві "Укрземресурсу" стверджується, що компанія з моменту укладення угоди послідовно та сумлінно працювала, здійснивши значні інвестиції у проєкт.

Проте, як зазначає компанія, вона "не має іншого вибору, окрім як розпочати арбітражне провадження" через порушення угоди контрагентами. Зокрема, йдеться про незаконне розірвання контрактних домовленостей та відсутність у контрагентів бажання вирішити спір.

Кульмінацією стало захоплення польового табору та майна "Укрземресурсу" озброєними силами без попереднього повідомлення та правових підстав.

Нагадаємо, у квітні 2024 року компанія підписала контракт з Іраком на розробку та видобуток газу в межах ліцензійної ділянки Аккас.

Планувалося, що протягом перших двох років компанія почне видобувати 1 млрд кубометрів на рік (100 млн кубічних футів на добу), а через чотири роки – 4 млрд кубометрів (400 млн кубічних футів на добу).

Однак у середині 2025 року позиція Іраку змінилася. У липні іракське керівництво повідомило про підписання нового контракту з американською компанією SLB (Schlumberger).

Міністр нафти Іраку заявив, що контракт з "Укрземресурсом" розірвали після перегляду проєкту, зумовленого необхідністю термінового збільшення видобутку газу для живлення електростанцій у провінції Анбар і пошуку надійнішого партнера.

Новий контракт передбачає, що бурінням свердловин займатиметься SLB під керівництвом державної Midland Oil Company, яка стала оператором проєкту.

Про компанію

ТОВ “Укрземресурс” засноване у 2004 році, основний вид діяльності – видобуток природного газу. Його власницею є Ольга Ярмак, яка входить до складу наглядової ради газовидобувної компанії ПрАТ “Нафтогазвидобування” від компанії Salazie B.V. Миколи Рудьковського.