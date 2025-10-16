Британська Pennpetro Energy заходить на український ринок газовидобування

Британська компанія Pennpetro Energy Plc оголосила про намір вийти на український ринок нафтогазовидобутку. Компанія підписала угоду про основні умови (Heads of Terms) щодо придбання 100% прав на Лімницьку ліцензію в Івано-Франківській області.

Як інформує Delo.ua, про це повідомляє ExPro з посиланням на повідомлення компанії на Лондонській фондовій біржі, де котируються її акції.

Угода з купівлі ліцензії

Угода передбачає створення у Польщі холдингової структури, через яку Pennpetro планує реалізувати свій вхід на український ринок.

Наразі документ перебуває на попередньому етапі та включає проведення юридичної, фінансової і технічної перевірки (due diligence), узгодження з регуляторами та подальше підписання остаточного договору купівлі-продажу.

Операція потребуватиме схвалення акціонерів Pennpetro та Лондонської фондової біржі.

Після отримання контролю над ліцензією компанія має намір відновити зупинену свердловину, провести 3D-сейсмічні дослідження та пробурити нову свердловину для підтвердження промислових запасів.

"Підписання угоди про основні умови щодо Лімницької ліцензії в Україні є трансформаційним кроком для нашого бізнесу. Це додає надзвичайно перспективний актив до нашого зростаючого портфеля та відкриває можливість перетворити його на видобувне родовище, що сприятиме енергетичній незалежності, суверенітету та безпеці України", — зазначив генеральний директор Pennpetro Energy Стівен Ланн.

Лімницька площа

Лімницька площа розташована у Карпатському нафтогазовому басейні (Івано-Франківська область). Її площа становить 172 кв. км.

Спеціальний дозвіл №2971 на розвідку та видобуток нафти і газу видано у 2007 році компанії ТОВ "Компанія Геопошук ЛТД", яка після низки судових рішень залишається чинним надрокористувачем.

У 2023 році Держгеонадра ініціювали анулювання дозволу через підозру, що серед бенефіціарів "Геопошуку ЛТД" є громадянин Росії — ймовірно, Олександр Єльцов, який проживав у Чехії. Суди першої та апеляційної інстанцій підтримали позицію державного органу, і в лютому 2024 року дозвіл було анульовано.

Втім, 30 квітня 2025 року Верховний Суд скасував ці рішення, визнавши, що анулювання відбулося з порушенням законодавства. Суд зазначив, що компанії не надали можливості усунути порушення і не довели фактичний контроль з боку громадянина РФ.

Після цього, 5 травня 2025 року, Держгеонадра видали новий наказ, яким відновили чинність спеціального дозволу №2971.

Що відомо про Pennpetro Energy

Pennpetro Energy — публічна компанія, зареєстрована у 2016 році у Великій Британії. Займається розвідкою та видобутком нафти і газу, переважно на суші у штаті Техас (США), де має права на понад 2,5 тис. акрів.

Компанія володіє низкою дочірніх структур, зокрема Pennpetro USA Corp., Nobel Petroleum LLC та Pennpetro Greentec UK Limited.

Акції Pennpetro торгуються на Лондонській фондовій біржі під тикером PPP. У 2024 році компанія задекларувала дохід близько £0,5 млн при чистому збитку £8,9 млн. Нещодавно Pennpetro також вийшла у спільні проєкти з видобутку газу та літію у партнерстві з Globalvision International LDA.

