Британская Pennpetro Energy заходит на украинский рынок газодобычи

Британская компания Pennpetro Energy Plc объявила о намерении войти на украинский рынок нефтегазодобычи. Компания подписала соглашение об основных условиях (Heads of Terms) о приобретении 100% прав на Лимническую лицензию в Ивано-Франковской области.

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщает ExPro со ссылкой на сообщения компании на Лондонской фондовой бирже, где котируются ее акции.

Соглашение по покупке лицензии

Соглашение предусматривает создание в Польше холдинговой структуры, по которой Pennpetro планирует реализовать свой вход на украинский рынок.

В настоящее время документ находится на предварительном этапе и включает в себя проведение юридической, финансовой и технической проверки (due diligence), согласование с регуляторами и последующее подписание окончательного договора купли-продажи.

Операция потребует одобрения акционеров Pennpetro и Лондонской фондовой биржи.

После получения контроля над лицензией, компания намерена восстановить остановленную скважину, провести 3D-сейсмические исследования и пробурить новую скважину для подтверждения промышленных запасов.

"Подписание соглашения об основных условиях по Лимнической лицензии в Украине является трансформационным шагом для нашего бизнеса. Это добавляет чрезвычайно перспективный актив в наш растущий портфель и открывает возможность превратить его в добывающее месторождение, что будет способствовать энергетической независимости, суверенитету и безопасности Украины", — отметил генеральный директор Pennpetro Energe.

Лимницкая площадь

Лимницкая площадь расположена в Карпатском нефтегазовом бассейне (Ивано-Франковская область). Ее площадь составляет 172 кв. км.

Специальное разрешение №2971 на разведку и добычу нефти и газа выдано в 2007 году компании ООО "Компания Геопоиск ЛТД", которая после ряда судебных решений остается действующим недропользователем.

В 2023 году Госгеонадра инициировали аннулирование разрешения по подозрению, что среди бенефициаров "Геопоиска ЛТД" есть гражданин России - вероятно, Александр Ельцов, проживавший в Чехии. Суды первой и апелляционной инстанций поддержали позицию государственного органа, и в феврале 2024 разрешение было аннулировано.

Впрочем, 30 апреля 2025 г. Верховный Суд отменил эти решения, признав, что аннулирование произошло с нарушением законодательства. Суд отметил, что компании не предоставили возможности устранить нарушения и не доказали фактический контроль со стороны гражданина РФ.

После этого, 5 мая 2025 г., Госгеонадра издали новый приказ, которым восстановили силу специального разрешения №2971.

Что известно о Pennpetro Energy

Pennpetro Energy – публичная компания, зарегистрированная в 2016 году в Великобритании. Занимается разведкой и добычей нефти и газа, преимущественно на суше в штате Техас (США), где имеет право более чем на 2,5 тыс. акров.

Компания владеет рядом дочерних структур, в частности Pennpetro USA Corp., Nobel Petroleum LLC и Pennpetro Greentec UK Limited.

Акции Pennpetro торгуются на Лондонской фондовой бирже под тикером PPP. В 2024 году компания задекларировала доход около £0,5 млн при чистом убытке £8,9 млн. Недавно Pennpetro также вышла в совместные проекты по добыче газа и литию в партнерстве с Globalvision International LDA.

Министерство энергетики Украины объявило проведение конкурсов на заключение соглашений о распределении углеводородов, которые будут добываться в пределах Межигорского и Свячанского участков недр, находящихся в Западном нефтегазоносном регионе.