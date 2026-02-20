Украинская образовательная платформа выходит на рынки Польши и Германии

Украинская платформа онлайн образования Prometheus запускает первые образовательные программы с возможностью дальнейшего трудоустройства в Польше и Германии.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на интервью совладельца и CEO компании Ивана Примаченко, которое он дал SPEKA.

Речь идет об учебных продуктах, объединяющих получение новых профессиональных навыков с перспективой получить работу. Конкретные направления пока не раскрываются – их должны объявить партнеры-заказчики. Основу составят программы переквалификации и развития востребованных компетенций по модели, которая уже работает в Украине.

Учеба будет проходить на польском и немецком языках и будет ориентирована на широкую международную аудиторию — прежде всего украинцев за рубежом, а также граждан других государств. Участие россиян в этих программах не предусмотрено.

По словам Примаченко, выход на рынки Европейского Союза является стратегическим шагом из-за ограниченного объема украинского рынка. Компания планирует расширять сотрудничество с международными организациями и бизнесом и увеличивать количество контрактов, рассчитанных на иностранных слушателей.

Первые проекты в Польше и Германии станут тестовым этапом экспансии. Базовый выход на новые рынки возможен собственными ресурсами, однако для масштабирования и конкуренции с глобальными платформами EdTech компании потребуется привлечение инвестиций.

В Prometheus ожидают, что в ближайшие годы экспорт украинских образовательных продуктов будет расти, что будет способствовать развитию отрасли и увеличению валютных поступлений в Украину.

Заметим, Prometheus — одна из самых больших украинских платформ профессионального онлайн-обучения, основанная в 2014 году. За время работы она привлекла более 3 млн слушателей, а на платформе доступно более 400 курсов по ИТ, бизнесу, языкам и другим направлениям.

Проекты реализуются в партнерстве с украинскими и международными компаниями и организациями, часть контента создана на основе переводов ведущих мировых курсов.

Напомним, ранее Prometheus интегрировала искусственный интеллект в свои программы – теперь слушатели получают объяснения, подсказки и поддержку прямо в интерфейсе курса с помощью ШИ-тьютора – ассистента по обучению.