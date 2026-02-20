Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,27

--0,03

EUR

50,92

--0,34

Наличный курс:

USD

43,28

43,20

EUR

51,30

51,15

Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украинская образовательная платформа выходит на рынки Польши и Германии

Prometheus
Prometheus выходит на рынки Польши и Германии

Украинская платформа онлайн образования Prometheus запускает первые образовательные программы с возможностью дальнейшего трудоустройства в Польше и Германии.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на интервью совладельца и CEO компании Ивана Примаченко, которое он дал SPEKA.

Речь идет об учебных продуктах, объединяющих получение новых профессиональных навыков с перспективой получить работу. Конкретные направления пока не раскрываются – их должны объявить партнеры-заказчики. Основу составят программы переквалификации и развития востребованных компетенций по модели, которая уже работает в Украине.

Учеба будет проходить на польском и немецком языках и будет ориентирована на широкую международную аудиторию — прежде всего украинцев за рубежом, а также граждан других государств. Участие россиян в этих программах не предусмотрено.

По словам Примаченко, выход на рынки Европейского Союза является стратегическим шагом из-за ограниченного объема украинского рынка. Компания планирует расширять сотрудничество с международными организациями и бизнесом и увеличивать количество контрактов, рассчитанных на иностранных слушателей.

Первые проекты в Польше и Германии станут тестовым этапом экспансии. Базовый выход на новые рынки возможен собственными ресурсами, однако для масштабирования и конкуренции с глобальными платформами EdTech компании потребуется привлечение инвестиций.

В Prometheus ожидают, что в ближайшие годы экспорт украинских образовательных продуктов будет расти, что будет способствовать развитию отрасли и увеличению валютных поступлений в Украину.

Заметим, Prometheus — одна из самых больших украинских платформ профессионального онлайн-обучения, основанная в 2014 году. За время работы она привлекла более 3 млн слушателей, а на платформе доступно более 400 курсов по ИТ, бизнесу, языкам и другим направлениям.

Проекты реализуются в партнерстве с украинскими и международными компаниями и организациями, часть контента создана на основе переводов ведущих мировых курсов.

Напомним, ранее Prometheus интегрировала искусственный интеллект в свои программы – теперь слушатели получают объяснения, подсказки и поддержку прямо в интерфейсе курса с помощью ШИ-тьютора – ассистента по обучению.

Автор:
Татьяна Гойденко