Українська освітня платформа виходить на ринки Польщі та Німеччини

Prometheus
Prometheus виходить на ринки Польщі та Німеччини

Українська платформа онлайн-освіти Prometheus запускає перші освітні програми з можливістю подальшого працевлаштування у Польщі та Німеччині.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на інтерв'ю співвласника і CEO компанії Івана Примаченко, яке він дав SPEKA.

Йдеться про навчальні продукти, що поєднуватимуть здобуття нових професійних навичок із перспективою отримати роботу. Конкретні напрями поки не розкриваються — їх мають оголосити партнери-замовники. Основу становитимуть програми перекваліфікації та розвитку затребуваних компетенцій за моделлю, яка вже працює в Україні.

Навчання відбуватиметься польською та німецькою мовами й буде орієнтоване на широку міжнародну аудиторію — передусім українців за кордоном, а також громадян інших держав. Участь росіян у цих програмах не передбачена.

За словами Примаченка, вихід на ринки Європейського Союзу є стратегічним кроком через обмежений обсяг українського ринку. Компанія планує розширювати співпрацю з міжнародними організаціями та бізнесом і збільшувати кількість контрактів, розрахованих на іноземних слухачів.

Перші проєкти у Польщі та Німеччині стануть тестовим етапом експансії. Базовий вихід на нові ринки можливий власними ресурсами, однак для масштабування та конкуренції з глобальними EdTech-платформами компанії знадобиться залучення інвестицій.

У Prometheus очікують, що в найближчі роки експорт українських освітніх продуктів зростатиме, що сприятиме розвитку галузі та збільшенню валютних надходжень в Україну.

Зауважимо, Prometheus — одна з найбільших українських платформ професійного онлайн-навчання, заснована у 2014 році. За час роботи вона залучила понад 3 млн слухачів, а на платформі доступні більш як 400 курсів з ІТ, бізнесу, мов та інших напрямів.

Проєкти реалізуються у партнерстві з українськими та міжнародними компаніями й організаціями, а частина контенту створена на основі перекладів провідних світових курсів.

Нагадаємо, раніше Prometheus інтегрувала штучний інтелект у свої програми — тепер слухачі отримують пояснення, підказки й підтримку прямо в інтерфейсі курсу за допомогою ШІ-тьютора — асистента з навчання.

Автор:
Тетяна Гойденко