Украинская сеть салонов "Экспресс стрижка" увеличивает доходы в Польше, несмотря на вандальные граффити с именем Бандеры

Украинская сеть парикмахерских Haircut Express, известная салонами "Экспресс стрижка", смогла увеличить годовой доход в Польше примерно на 20%, несмотря на то, что дважды в год на офисе появлялось граффити с именем Бандеры.

Об этом сообщила основательница сети Ирина Погодина в комментарии Delo.ua.

По ее словам, в середине 2025 года сеть пережила несколько провокаций.

Вывесить в офисе польский флаг

"На нашем офисе дважды в год появлялись надписи "Бандеры". Для меня, человека, живущего в Польше с 2014 года и искренне любящего эту страну, это было очень неприятно", - отметила Погодина.

Она добавила, что компания решила не отвечать агрессией, а в знак уважения к стране, в которой работает бизнес, повесили на офисе польский флаг. Такой подход, как подчеркнула основатель Haircut Express , позволил стабилизировать ситуацию и восстановить доверие клиентов.

Погодина предположила, что эти действия могли являться частью пророссийской агитации.

"Я думаю, что это были не поляки, а пророссийские ссыльные. Это выглядит как целенаправленная агитация. Но важно другое — поляки очень быстро все поняли. Они осознают ценность Украины и то, что она делает", — считает она.

Погодина рассказала, что параллельно компания меняет подход к франчайзингу. Если раньше франшизу продавали преимущественно украинцам с опытом ведения бизнеса, то теперь Haircut Express открыта и для предпринимателей, которые недавно переехали в Польшу. Также посреди франчайзи возникают и поляки.

Основатель Haircut Express отметила, что такой подход позволил увеличить общий годовой доход в Польше примерно на 20% — с 16,7 млн злотых (€3,9 млн) до 20,2 млн злотых (€4,7 млн).

О Haircut Express

Haircut Express ("Экспресс стрижка") - это международная сеть технологических парикмахерских родом из Украины, которая работает без записи, без администраторов и принимает оплату через терминалы самообслуживания, предлагая быстрые и фиксированные по цене услуги.

Ирина Погодина первой в сфере услуг начала продавать франшизы на свои парикмахерские "Экспресс-стрижка", ежегодно открывая новые салоны и увеличивая доходы.

С 2022 по 2025 год удалось продать десятки новых франшиз в Украине, и более 50 - в Европе. Доходы бизнеса в 2022 году – 283 млн грн, в 2024-м – уже 478 млн грн.

На сегодняшний день компания имеет более 200 заведений. В Украине салоны называются "Экспресс стрижка", а за границей – Haircut Express.

Детальнее о том, почему украинская сеть Haircut Express отказалась от экспансии в страны Западной Европы, читайте в материале Delo.ua.