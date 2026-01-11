Українська мережа салонів "Експрес стрижка" збільшує доходи в Польщі попри вандальні графіті з ім'ям Бандери

Українська мережа перукарень Haircut Express, відома салонами "Експрес стрижка", змогла збільшити річний дохід у Польщі приблизно на 20% попри те, що двічі за рік на офісі з'являлося графіті з ім'ям Бандери.

Про це повідомила засновниця мережі Ірина Погодіна у коментарі Delo.ua.

За її словами, у середині 2025 року мережа пережила кілька провокацій.

Вивісити на офісі польський прапор

"На нашому офісі двічі за рік з’являлися написи "Бандери". Для мене, людини, яка живе в Польщі з 2014 року і щиро любить цю країну, це було дуже неприємно", — зауважила Погодіна.

Вона додала, що компанія вирішила не відповідати агресією, а натомість на знак поваги до країни, в якій працює бізнес, повісили на офісі польський прапор. Такий підхід, як підкреслила засновниця Haircut Express, дозволив стабілізувати ситуацію та відновити довіру клієнтів.

Погодіна припустила, що ці дії могли бути частиною проросійської агітації.

"Я думаю, що це були не поляки, а проросійські засланці. Це виглядає як цілеспрямована агітація. Але важливо інше — поляки дуже швидко все зрозуміли. Вони усвідомлюють цінність України й те, що вона робить", — вважає вона.

Погодіна розповіла, що паралельно компанія змінює підхід до франчайзингу. Якщо раніше франшизу продавали переважно українцям із досвідом ведення бізнесу, то тепер Haircut Express відкрита і для тих підприємців, які нещодавно переїхали до Польщі. Також серед франчайзі з’являються і поляки.

Засновниця Haircut Express зауважила, що такий підхід дозволив збільшити загальний річний дохід у Польщі приблизно на 20% — з 16,7 млн злотих (€3,9 млн) до 20,2 млн злотих (€4,7 млн).

Про Haircut Express

Haircut Express ("Експрес стрижка") - це міжнародна мережа технологічних перукарень родом з України, яка працює без запису, без адміністраторів та приймає оплату через термінали самообслуговування, пропонуючи швидкі та фіксовані за ціною послуги.

Ірина Погодіна першою у сфері послуг почала продавати франшизи на свої перукарні "Експрес-стрижка", щороку відкриваючи нові салони та збільшуючи доходи.

З 2022-го до 2025-го вдалося продати десятки нових франшиз в Україні, та більше 50-ти - в Європі. Доходи бізнесу в 2022 році – 283 млн грн, в 2024-му - вже 478 млн грн.

На сьогодні компанія має понад 200 закладів. В Україні салони називаються "Експрес стрижка", а за кордоном - Haircut Express.

Детальніше про те, чому українська мережа Haircut Express відмовилася від експансії в країни Західної Європи, читайте в матеріалі Delo.ua.