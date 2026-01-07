Мережа "Кібернетики" закрила 5 магазинів і відмовилася від масштабування, збільшивши при цьому річний дохід

Компанія "Кібернетики", яка понад 20 років працює на українському ринку техніки та електроніки, у 2025 році закрила п'ять магазинів та відмовилася від пропозиції купівлі локальної мережі в центральній Україні через об’єктивні операційні виклики, зокрема знищення головного складу російським дроном. Таке рішення дозволило мережі зберегти стабільність і збільшити річний дохід. За підсумками року "Кібернетики" налічують 51 магазин.

Про це в коментарі Delo.ua розповів співвласник компанії Сергій Потьомкін.

"Ми провели оптимізацію офлайн-мережі і закрили нерентабельні магазини — переважно в торговельно-розважальних центрах із високою орендою та жорсткою конкуренцією. Йдеться про точки у Березані (Київська область), Рені ( Одеська обл), Чернігові, Кривому Розі та Херсоні. Якщо оренда "з’їдає" оборот і магазин не виходить у плюс — тримати його немає сенсу. Це не про скорочення, а про здорову економіку бізнесу", — пояснює Потьомкін.

Попри прямі втрати від війни, "Кібернетики" у 2025 році змогли покращити фінансові результати. Раціональне скорочення витрат дозволило не лише втримати бізнес після удару російського дрона, який повністю знищив головний склад і завдав збитків на 35 млн грн, а й забезпечити зростання. За підсумками року оборот компанії зріс на 19% порівняно з 2024-м і склав 1,1 млрд грн. Основними драйверами стали розвиток онлайн-продажів та перегляд формату роздрібної мережі.

Частка інтернет-продажів у структурі доходів компанії за рік зросла з 15% до 20%. Компанія активно розвивала власний сайт, а також розширила співпрацю з маркетплейсами, зокрема Kasta та Monomarket.

"Для нас вихід на Monomarket у 2025 році став знаковим кроком. Платформа показує хорошу динаміку, розширює коло покупців і дає нові можливості для зростання. Якщо пропозиція цікава — вона там "залітає"" — розповідає CEO мережі "Кібернетики" Сергій Потьомкін.

Найбільший приріст зафіксували в категорії малої побутової техніки: плюс 289,5%, тобто майже утричі. Також зросли продажі телевізорів (+55,6%), ноутбуків (+34%) та смартфонів (+12,9%). У компанії пояснюють це зміною споживчих звичок і фокусом покупців на практичних товарах для дому.

Утім плани активного масштабування компанія вирішила переглянути. Причини комплексні: загальна невизначеність на ринку, кадрова криза, фінансові ризики, а також наслідки атаки — знищення складу та товарних запасів російським дроном. У результаті переговори щодо придбання локальної мережі в центральній Україні були поставлені на паузу.

"Зараз наше завдання — не гнатися за масштабом, а втримати позиції й працювати прогнозовано. Ми робимо ставку на онлайн, розвиток флагманського магазину в Lavina Mall, який показує позитивну динаміку, а також на емоційні продажі — зокрема через TikTok. Для нас 2026 рік — це рік стабільної роботи, а не виживання. Водночас ми обережно вивчаємо нові локації та посилюємо маркетинг", — підсумовує Сергій Потьомкін.

Паралельно компанії вдалося закрити один із ключових викликів року — знайти новий склад у Києві. Він розташований під землею та значно краще захищений з погляду безпеки, що дозволяє компанії стабільно працювати навіть в умовах постійних ризиків.

Нагадаємо, в ніч на 4 липня 2025 року росія здійснила масовану атаку на Київ. Одним із об’єктів прямого влучання дрона-камікадзе став центральний склад мережі "Кібернетики". Приміщення площею 610 м² повністю вигоріло, а загальні збитки компанія оцінила у 35 млн грн.