Сеть "Кибернетики" закрыла 5 магазинов и отказалась от масштабирования, увеличив при этом годовой доход.

Компания "Кибернетики", более 20 лет работающая на украинском рынке техники и электроники, в 2025 году закрыла пять магазинов и отказалась от предложения покупки локальной сети в центральной Украине из-за объективных операционных вызовов, в частности уничтожения главного склада российским дроном. Такое решение позволило сети сохранить стабильность и увеличить годовой доход. По итогам года "Кибернетики" насчитывают 51 магазин.

Об этом в комментарии Delo.ua рассказал совладелец компании Сергей Потемкин.

"Мы провели оптимизацию офлайн-сети и закрыли нерентабельные магазины - преимущественно в торгово-развлекательных центрах с высокой арендой и жесткой конкуренцией. Речь идет о точках в Березане (Киевская область), Рене (Одесская обл), Чернигове, Кривом Рогу и Херсоне. Если аренда "съедает"оборот и магазин не выходит в плюс, удерживать его нет смысла. Это не об сокращении, а о здоровой экономике бизнеса", - объясняет Потемкин.

Несмотря на прямые потери от войны, Кибернетики в 2025 году смогли улучшить финансовые результаты. Рациональное сокращение расходов позволило не только удержать бизнес после удара российского дрона, полностью уничтожившего главный склад и нанесшего ущерб на 35 млн грн, но и обеспечить рост. По итогам года оборот компании вырос на 19% по сравнению с 2024 годом и составил 1,1 млрд грн. Основными драйверами стали развитие онлайн продаж и просмотр формата розничной сети.

Доля интернет-продаж в структуре доходов компании за год выросла с 15% до 20%. Компания активно развивала свой сайт, а также расширила сотрудничество с маркетплейсами, в частности Kasta и Monomarket.

"Для нас выход на Monomarket в 2025 году стал знаковым шагом. Платформа показывает хорошую динамику, расширяет круг покупателей и дает новые возможности для роста. Если предложение интересно - оно там "залетает"" - рассказывает CEO сети "Кибернетики" Сергей Потемкин.

Наибольший прирост зафиксировали в категории малой бытовой техники: плюс 289,5%, то есть почти в три раза. Также выросли продажи телевизоров (+55,6%), ноутбуков (+34%) и смартфонов (+12,9%). В компании объясняют это изменением потребительских привычек и фокусом покупателей на практичных товарах для дома.

Впрочем, планы активного масштабирования компания решила пересмотреть. Причины комплексные: общая неопределенность на рынке, кадровый кризис, финансовые риски, а также последствия атаки – уничтожение состава и товарных запасов российским дроном. В результате переговоры по приобретению локальной сети в центральной Украине были поставлены на паузу.

"Сейчас наша задача — не гнаться за масштабом, а удержать позиции и работать прогнозируемо. Мы делаем ставку на онлайн, развитие флагманского магазина в Lavina Mall, который показывает положительную динамику, а также на эмоциональные продажи — в частности через TikTok. Для нас 2026 год — это год стабильной работы, а не выживание". — заключает Сергей Потемкин.

Параллельно компании удалось закрыть один из ключевых вызовов года – найти новый склад в Киеве. Он расположен под землей и гораздо лучше защищен с точки зрения безопасности, что позволяет компании стабильно работать даже в условиях постоянных рисков.

Напомним, в ночь на 4 июля 2025 года россия совершила массированную атаку на Киев. Одним из объектов прямого попадания дрона-камикадзе стал центральный состав сети "Кибернетики". Помещение площадью 610 м² полностью выгорело, а общий ущерб компания оценила в 35 млн грн.