Украинская система Prozorro стала одним из самых успешных AI-антикоррупционных кейсов Европы
Украинская система государственных закупок Prozorro вошла в число самых успешных европейских примеров использования искусственного интеллекта для борьбы с коррупцией. Благодаря платформе DOZORRO и алгоритмам анализа рисков, Украина смогла существенно повысить эффективность выявления нарушений в госзакупках и, по оценкам, сэкономить около $6 млрд бюджетных средств с 2017 года.
Об этом говорится в материале EU Reporter.
Авторы исследования называют Европу крупнейшей в мире практической площадкой по внедрению искусственного интеллекта для борьбы с коррупцией в государственном секторе.
Украина стала одним из пионеров AI-мониторинга закупок
В 2014 году в Украине была запущена Prozorro — открытая система государственных закупок, созданная для повышения прозрачности использования бюджетных средств.
Впоследствии к ней добавилась платформа DOZORRO, ставшая одной из первых в мире систем, применяющей алгоритмы машинного обучения для выявления рисков в публичных тендерах.
Система анализирует закупки и автоматически обозначает подозрительные тендеры для проверки общественными аналитиками, экспертами и правоохранительными органами.
По данным исследования:
- количество выявленных необоснованных контрактов выросло на 26%;
- число случаев неправомерного отклонения участников увеличилось на 37%;
- С 2017 года система помогла сэкономить около $6 млрд государственных средств.
Авторы подчеркивают, что значительная часть этого прогресса произошла уже во время полномасштабной войны.
Европа активно внедряет искусственный интеллект в антикоррупционной отрасли
В материале отмечается, что в странах Европы все активнее используются алгоритмы искусственного интеллекта для анализа государственных закупок, финансовых операций и выявления связанных компаний.
В Италии национальный антикоррупционный орган применяет алгоритмы для выявления подозрительных тендеров, а в европейской прокуратуре используются системы анализа корпоративных связей, автоматической обработки контрактов и выявления финансовых аномалий.
В 2024 году там открыли 1504 новых расследований по возможным убыткам бюджета ЕС более чем на €13 млрд.
Искусственный интеллект не заменяет институции, а проявляет их эффективность
В то же время, авторы исследования отмечают: сам по себе искусственный интеллект не способен преодолеть коррупцию.
Его эффективность зависит от того, готовы ли государственные учреждения реагировать на выявленные нарушения и обеспечивать прозрачность данных.
Именно сочетание автоматизированного анализа, человеческого контроля и открытости данных авторы называют ключевым преимуществом украинской модели Prozorro и DOZORRO.
