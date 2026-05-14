Украинская система Prozorro стала одним из самых успешных AI-антикоррупционных кейсов Европы

платформа DOZORRO и алгоритмы анализа рисков
Система позволила сэкономить около $6 млрд. бюджетных средств с 2017 года. Фото: Magnific

Украинская система государственных закупок Prozorro вошла в число самых успешных европейских примеров использования искусственного интеллекта для борьбы с коррупцией. Благодаря платформе DOZORRO и алгоритмам анализа рисков, Украина смогла существенно повысить эффективность выявления нарушений в госзакупках и, по оценкам, сэкономить около $6 млрд бюджетных средств с 2017 года.

Об этом говорится в материале EU Reporter, передает Delo.ua.

Авторы исследования называют Европу крупнейшей в мире практической площадкой по внедрению искусственного интеллекта для борьбы с коррупцией в государственном секторе.

Украина стала одним из пионеров AI-мониторинга закупок

В 2014 году в Украине была запущена Prozorro — открытая система государственных закупок, созданная для повышения прозрачности использования бюджетных средств.

Впоследствии к ней добавилась платформа DOZORRO, ставшая одной из первых в мире систем, применяющей алгоритмы машинного обучения для выявления рисков в публичных тендерах.

Система анализирует закупки и автоматически обозначает подозрительные тендеры для проверки общественными аналитиками, экспертами и правоохранительными органами.

По данным исследования:

  • количество выявленных необоснованных контрактов выросло на 26%;
  • число случаев неправомерного отклонения участников увеличилось на 37%;
  • С 2017 года система помогла сэкономить около $6 млрд государственных средств.

Авторы подчеркивают, что значительная часть этого прогресса произошла уже во время полномасштабной войны.

Европа активно внедряет искусственный интеллект в антикоррупционной отрасли

В материале отмечается, что в странах Европы все активнее используются алгоритмы искусственного интеллекта для анализа государственных закупок, финансовых операций и выявления связанных компаний.

В Италии национальный антикоррупционный орган применяет алгоритмы для выявления подозрительных тендеров, а в европейской прокуратуре используются системы анализа корпоративных связей, автоматической обработки контрактов и выявления финансовых аномалий.

В 2024 году там открыли 1504 новых расследований по возможным убыткам бюджета ЕС более чем на €13 млрд.

Искусственный интеллект не заменяет институции, а проявляет их эффективность

В то же время, авторы исследования отмечают: сам по себе искусственный интеллект не способен преодолеть коррупцию.

Его эффективность зависит от того, готовы ли государственные учреждения реагировать на выявленные нарушения и обеспечивать прозрачность данных.

Именно сочетание автоматизированного анализа, человеческого контроля и открытости данных авторы называют ключевым преимуществом украинской модели Prozorro и DOZORRO.

Напомним, Украина и Швейцария усиливают сотрудничество в сфере IТ и искусственного интеллекта.

Автор:
Алик Сахно