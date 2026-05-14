Українська система Prozorro стала одним із найуспішніших AI-антикорупційних кейсів Європи

Українська система державних закупівель Prozorro увійшла до числа найуспішніших європейських прикладів використання штучного інтелекту для боротьби з корупцією. Завдяки платформі DOZORRO та алгоритмам аналізу ризиків Україна змогла суттєво підвищити ефективність виявлення порушень у держзакупівлях та, за оцінками, зекономити близько $6 млрд бюджетних коштів із 2017 року.

Про це йдеться в матеріалі EU Reporter, передає Delo.ua.

Автори дослідження називають Європу найбільшим у світі практичним майданчиком із впровадження штучного інтелекту для боротьби з корупцією у державному секторі.

Україна стала одним із піонерів AI-моніторингу закупівель

У 2014 році в Україні було запущено Prozorro — відкриту систему державних закупівель, створену для підвищення прозорості використання бюджетних коштів.

Згодом до неї додалася платформа DOZORRO, яка стала однією з перших у світі систем, що застосовує алгоритми машинного навчання для виявлення ризиків у публічних тендерах.

Система аналізує закупівлі та автоматично позначає підозрілі тендери для подальшої перевірки громадськими аналітиками, експертами та правоохоронними органами.

За даними дослідження:

кількість виявлених необґрунтованих контрактів зросла на 26%;

число випадків неправомірного відхилення учасників збільшилося на 37%;

із 2017 року система допомогла заощадити близько $6 млрд державних коштів.

Автори підкреслюють, що значна частина цього прогресу відбулася вже під час повномасштабної війни.

Європа активно впроваджує штучний інтелект в антикорупційній галузі

У матеріалі зазначається, що країни Європи дедалі активніше використовують алгоритми штучного інтелекту для аналізу державних закупівель, фінансових операцій та виявлення пов’язаних компаній.

Зокрема, в Італії національний антикорупційний орган застосовує алгоритми для виявлення підозрілих тендерів, а в європейській прокуратурі використовуються системи аналізу корпоративних зв’язків, автоматичної обробки контрактів і виявлення фінансових аномалій.

У 2024 році там відкрили 1504 нові розслідування щодо можливих збитків бюджету ЄС на понад €13 млрд.

Штучний інтелект не замінює інституції, а виявляє їхню ефективність

Водночас автори дослідження наголошують: сам по собі штучний інтелект не здатен подолати корупцію.

Його ефективність залежить від того, чи готові державні інституції реагувати на виявлені порушення та забезпечувати прозорість даних.

Саме поєднання автоматизованого аналізу, людського контролю та відкритості даних автори називають ключовою перевагою української моделі Prozorro та DOZORRO.

Нагадаємо, Україна та Швейцарія посилюють співпрацю у сфері ІТ та штучного інтелекту.