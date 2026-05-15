Украинские бойцы на учениях в Швеции трижды победили бойцов НАТО (ВИДЕО)

Украинские военные во время учений НАТО в Швеции трижды победили западные подразделения в сценарии боевых действий с применением дронов. Учения проходили на острове Готланд в Балтийском море, а украинские операторы беспилотников выступали в роли условного противника.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Associated Press.

После каждого эпизода командование вынуждено было останавливать сценарий, чтобы военные НАТО могли пересмотреть свои действия и тактику противодействия дронам.

По словам украинского оператора БпЛА с позывным "Тарик", в реальных боевых условиях шведские подразделения уже были бы уничтожены.

Украинские военные принимали участие в тренировках как консультанты по ведению современной войны дронов. Они демонстрировали тактику использования FPV-дронов, полученную во время боевых действий против российской армии.

Другой украинский оператор с позывным "Каратом" заявил, что западным армиям не хватает практического понимания современной войны беспилотников. По его словам, военные НАТО должны усовершенствовать как сами дроны, так и тактику их использования.

Обучение проходило на фоне усиления внимания НАТО к угрозам в Балтийском регионе и возможным сценариям конфликта с Россией. Особое внимание было уделено острову Готланд, который считается стратегической точкой контроля над центральной частью Балтийского моря.

Начальник оборонного ведомства Швеции генерал Михаэль Классон заявил, что опыт Украины стал критически важным для западных армий. По его словам, страны НАТО должны "быстро научиться" современным методам применения и противодействия дронам.

Американский бригадный генерал Кертис Кинг признал, что украинская армия изменила подход к ведению боевых действий. Он подчеркнул, что западным силам необходимо развивать системы раннего обнаружения беспилотников и адаптировать тактику под новые угрозы.

Обучение в Швеции проходило при участии военных США и других стран НАТО. Сценарий предусматривал угрозу Швеции со стороны неназванного государства, а также атаки на инфраструктуру, кибератаки и действия диверсионных групп.

Напомним, еще в прошлом году правительство открыло рынок для обучения операторов наземных роботизированных комплексов и водных дронов. Ранее такая подготовка была доступна только пилотам БпЛА. Новые смены позволяют официально готовить специалистов.