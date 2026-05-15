Українські бійці на навчаннях в Швеції тричі перемогли бійців НАТО (ВІДЕО)

Українські військові під час навчань НАТО у Швеції тричі перемогли західні підрозділи у сценарії бойових дій із застосуванням дронів. Навчання проходили на острові Готланд у Балтійському морі, а українські оператори безпілотників виступали в ролі умовного противника.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Associated Press.

Після кожного епізоду командування змушене було зупиняти сценарій, щоб військові НАТО могли переглянути свої дії та тактику протидії дронам.

За словами українського оператора БпЛА з позивним "Тарік", у реальних бойових умовах шведські підрозділи вже були б знищені.

Українські військові брали участь у тренуваннях як консультанти з ведення сучасної війни дронів. Вони демонстрували тактику використання FPV-дронів, яку отримали під час бойових дій проти російської армії.

Інший український оператор із позивним "Карат" заявив, що західним арміям бракує практичного розуміння сучасної війни безпілотників. За його словами, військові НАТО мають вдосконалити як самі дрони, так і тактику їх використання.

Навчання проходили на тлі посилення уваги НАТО до загроз у Балтійському регіоні та можливих сценаріїв конфлікту з Росією. Особливу увагу приділяли острову Готланд, який вважається стратегічною точкою контролю над центральною частиною Балтійського моря.

Начальник оборонного відомства Швеції генерал Міхаель Классон заявив, що досвід України став критично важливим для західних армій. За його словами, країни НАТО мають "швидко навчитися" сучасним методам застосування та протидії дронам.

Американський бригадний генерал Кертіс Кінг також визнав, що українська армія змінила підхід до ведення бойових дій. Він наголосив, що західним силам необхідно розвивати системи раннього виявлення безпілотників та адаптувати тактику під нові загрози.

Навчання у Швеції проходили за участі військових США та інших країн НАТО. Сценарій передбачав загрозу для Швеції з боку неназваної держави, а також атаки на інфраструктуру, кібератаки та дії диверсійних груп.

Нагадаємо, ще минулого року уряд відкрив ринок для навчання операторів наземних роботизованих комплексів та водних дронів. Раніше така підготовка була доступна лише для пілотів БпЛА. Нові зміни дозволяють офіційно готувати фахівців.