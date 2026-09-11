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Украинские дроны ударили по НПЗ и складу Ozon в Саратове

атака
Российские Telegram-каналы публикуют последствия атак на Саратов

Ночью 11 сентября беспилотники атаковали российский Саратов, в результате чего произошел пожар на местном нефтеперерабатывающем заводе и складах маркетплейса Ozon.

Как пишет Dilo, об атаке сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Он отметил, что в результате атаки БпЛА повреждение гражданской инфраструктуры.

Согласно анализу кадров местных жителей, который провела Astra, одной из целей атаки стал Саратовский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). После налета дронов на предприятии вспыхнул пожар.

Саратовский НПЗ входит в структуру компании "Роснефть" и является одним из ключевых нефтеперерабатывающих предприятий Поволжья. Его проектная мощность – около 7 млн. тонн нефти в год. Завод выпускает бензин, дизельное и авиационное топливо, которые используются в частности для обеспечения военной логистики государства-агрессора.

За время полномасштабной войны завод терпел удары не менее 16 раз, а в июле прекратил переработку нефти после повреждений, нанесенных в результате атаки украинских дронов.

Также Telegram-канал Exilenova+ сообщил, что в Саратове из-за атаки дронов произошел пожар на складе российского маркетплейса Ozon.

Сначала о сильном пожаре на объекте сообщили жители города, а позже эту информацию подтвердили в маркетплейсе. "Мы оперативно эвакуировали работников, по предварительной информации, пострадавших нет", – отметили в Ozon.

Там также уточнили, что находящиеся на складе товары будут скрыты с витрины, а заказ отменен. Продавцам пообещали сообщить о возобновлении работы в регионе в личных кабинетах.

Украинские дроны начали атаковать составы Ozon в конце августа. Всего сейчас под удар попали семь хабов в Самарской, Ростовской и Белгородской областях, а также в Краснодарском крае, Башкортостане и Дагестане.

Автор:
Светлана Манько

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