Українські дрони вдарили по НПЗ та складу Ozon у Саратові

Уночі 11 вересня безпілотники атакували російський Саратов, внаслідок чого сталася пожежа на місцевому нафтопереробному заводі та складах маркетплейсу Ozon.

Як пише Dilo, про атаку повідомив губернатор Саратовської області Роман Бусаргін.

Він зазначив, що внаслідок атаки БпЛА є пошкодження цивільної інфраструктури

Згідно з аналізом кадрів місцевих жителів, який провела Astra, однією з цілей атаки став Саратовський нафтопереробний завод (НПЗ). Після нальоту дронів на підприємстві спалахнула пожежа.

Саратовський НПЗ входить до структури компанії "Роснефть" і є одним із ключових нафтопереробних підприємств Поволжя. Його проєктна потужність – близько 7 млн тонн нафти на рік. Завод випускає бензин, дизельне й авіаційне пальне, які використовуються, зокрема, для забезпечення військової логістики держави-агресора.

За час повномасштабної війни завод зазнавав ударів щонайменше 16 разів, а у липні припинив переробку нафти після пошкоджень, завданих унаслідок атаки українських дронів.

Також Telegram-канал Exilenova+ повідомив, що у Саратові через атаку дронів сталася пожежа на складі російського маркетплейса Ozon.

Спочатку про сильну пожежу на об'єкті повідомили мешканці міста, а пізніше цю інформацію підтвердили у маркетплейсі. "Ми оперативно евакуювали працівників, за попередньою інформацією, постраждалих немає", - зазначили в Ozon.

Там також уточнили, що товари, які були на складі, будуть приховані з вітрини, а замовлення скасовано. Продавцям пообіцяли повідомити про поновлення роботи в регіоні в особистих кабінетах.

Українські дрони почали атакувати склади Ozon наприкінці серпня. Усього на даний момент під удар потрапили сім хабів у Самарській, Ростовській та Білгородській областях, а також у Краснодарському краї, Башкортостані та Дагестані.