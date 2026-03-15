Украинские инженеры обследовали ТЭЦ в Европе для возобновления энергетики

В Украине начались работы по восстановлению тепловых электроцентралей (ТЭЦ). Для этого украинские инженерные группы провели обследование комиссированных станций на территории Европейского Союза, чтобы обеспечить необходимым оборудованием ремонтные работы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение министра энергетики Дениса Шмыгаля.

Обследовано восемь станций в Латвии, Литве, Словакии, Австрии и Хорватии. В настоящее время определено оборудование на Рижской ТЭЦ, которое заинтересовало украинские энергокомпании. Для его передачи в Украину направлено соответствующее письмо.

Кроме того, достигнута договоренность с Нидерландами о поставке оборудования для НАК "Нафтогаз Украины", "Укрнафты", "Укргаздобычи" и "Укртрансгаза".

"Начинаем восстановление уже сейчас и усиливаем защиту энергообъектов, чтобы быть максимально готовыми к следующей зиме", - подчеркнул министр.

Напомним, украинская делегация на заседании Международного энергетического агентства в Париже договорилась о финансовой поддержке энергетического сектора на сумму более 600 млн евро и получении не менее 6 выведенных из эксплуатации ТЭЦ и ТЭС для украинских станций.