Українські інженери обстежили ТЕЦ у Європі для відновлення енергетики

В Україні розпочалися роботи з відновлення теплових електроцентралей (ТЕЦ). Для цього українські інженерні групи провели обстеження комісованих станцій на території Європейського Союзу, щоб забезпечити необхідним обладнанням ремонтні роботи.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра енергетики Дениса Шмигаля.

Обстежено вісім станцій у Латвії, Литві, Словаччині, Австрії та Хорватії. Наразі визначено обладнання на Ризькій ТЕЦ, яке зацікавило українські енергокомпанії. Для його передачі в Україну направлено відповідний лист.

Крім того, досягнуто домовленості з Нідерландами щодо постачання обладнання для НАК "Нафтогаз України", "Укрнафти", "Укргазвидобування" та "Укртрансгазу".

"Починаємо відбудову вже зараз та посилюємо захист енергооб’єктів, щоб бути максимально готовими до наступної зими", — підкреслив міністр.

Нагадаємо, українська делегація на засіданні Міжнародного енергетичного агентства у Парижі домовилася про фінансову підтримку енергетичного сектору на суму понад 600 млн євро та отримання щонайменше 6 виведених з експлуатації ТЕЦ і ТЕС для українських станцій.