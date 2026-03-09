Запланована подія 2

Украинские ИТ-компании укрепляют позиции на мировом рынке: экспорт цифровых услуг составил $508 млн

доллары, евро
Украинский ИТ-экспорт в январе 2026 года достиг $508 млн. / Shutterstock

В январе 2026 года экспорт украинских IT-услуг составил 508 млн долларов, что на 25,8% меньше, чем в декабре 2025 года, однако на 3,9% больше, чем в январе 2025 года. Крупнейшими рынками для украинского ИТ остаются США, Мальта, Великобритания, Кипр и Швейцария.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев.

Украинский ИТ-экспорт

В годовом исчислении по сравнению с январем 2025 года экспорт украинских ИТ-услуг вырос на 19 млн долларов, или на 3,9% — с 489 млн долл. до 508 млн долл.

Фото 2 — Украинские ИТ-компании укрепляют позиции на мировом рынке: экспорт цифровых услуг составил $508 млн

Крупнейшими рынками для украинского ИТ-экспорта в январе стали США (182 млн долл.), Мальта (45 млн), Великобритания (43 млн), Кипр (39 млн) и Швейцария (21 млн). Год назад эти же страны входили в топ-10 ключевых партнеров украинских ИТ-компаний.

Фото 3 — Украинские ИТ-компании укрепляют позиции на мировом рынке: экспорт цифровых услуг составил $508 млн
Фото 4 — Украинские ИТ-компании укрепляют позиции на мировом рынке: экспорт цифровых услуг составил $508 млн

Снижение объемов экспорта в начале 2026 года на 25,8% по сравнению с декабрем сезонное явление. Аналогичная картина наблюдалась и в январе 2025 года: тогда месячный экспорт упал на 20,6% или на 127 млн долларов — с 616 млн до 489 млн. В течение года ситуация с экспортированием стабилизировалась.

В январе 2026 года доля ИТ-экспорта в структуре общего экспорта услуг Украины составила 40,7%, а общий объем экспорта услуг достиг 1,247 млрд долларов. Для сравнения, в начале 2025 г. доля компьютерных услуг составила 39,9%, то есть за год показатель вырос на 0,9%.

Несмотря на полномасштабную войну, украинские ИТ-компании смогли превратить вызовы в конкурентные преимущества. Отечественный ИТ-сектор не только сохраняет стабильный уровень экспорта, но и укрепляет статус стратегического партнера для ведущих экономик мира, включая США, ЕС, Великобританию, Израиль и ОАЭ.

Хотя отрасль еще не вернулась к рекордным показателям 2022 года (7,349 млрд долл.), итоги 2025 года подтвердили устойчивую тенденцию обновления: объем экспорта составил 6,656 млрд долл., что на 210 млн долл., или на 3,3% больше, чем в предыдущем году, подчеркнул Гетманцев.

Заметим, что экспорт ИТ-услуг в декабре 2025 г. вырос до 685 млн долларов, что на 142 млн долл. или 26,2% больше, чем в ноябре.

Автор:
Ольга Опенько