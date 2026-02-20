Украинский ІТ-экспорт вырос впервые за три года

После двух лет сокращения украинская ІТ-отрасль в 2025 году продемонстрировала рост. Экспортная выручка компьютерных услуг увеличилась на 3,3% и составила $6,66 миллиарда — на $210 миллионов больше по сравнению с 2024 годом.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Львовского ІТ кластера.

Декабрь 2025 стал самым успешным месяцем — экспорт вырос на 26,2% и составил $685 миллионов. Это самый высокий результат не только среди всех месяцев 2025, но и 2023 года. Декабрь вошел в тройку лучших декабрь за последние пять лет, уступив лишь 2021 ($792 млн) и 2022 ($751 млн).

Компьютерные услуги составляют 41,6% общего объема экспорта услуг Украины, держа первое место среди всех категорий. Для сравнения, в 2024 году этот показатель составил 37,4%.

В общей структуре экспорта товаров и услуг ІТ-сектор занимает второе место с долей 12,3%. Лидером остается агросектор – 41,5%, третье место по металлургии с 8,7%.

США остаются главным рынком

Больше выручки обеспечили США — $2,39 миллиарда (35,94% всего ІТ-экспорта). Хотя объемы снизились на 0,17%, это свидетельствует об остановке резкого проседания предыдущих лет.

Второе место по Мальте ($578 млн, 8,68%), третье — по Великобритании ($557 млн, 8,36%). Пятерку лидеров замыкают Кипр и Израиль.

Больше всего выросли поставки в Латвию (+62,1%), Финляндию (+51,6%) и Венгрию (+38,5%). В то же время сократился экспорт в Австрию (-33,6%), Грузию (-29,9%) и Австралию (-21,4%).

По данным исследования IT Research Ukraine 2025, 32% ІТ-специалистов имеют положительные ожидания по развитию отрасли — на 7% больше, чем год назад. Среди руководителей техкомпаний 33% прогнозируют рост в ближайший год против 15,6% в 2024 году.

42% СЭО ожидают увеличения оборота своего бизнеса, столько же не прогнозируют изменений, а 16% предполагают сокращение.

Заметим, что экспорт ІТ-услуг в декабре 2025 г. вырос до 685 млн долларов, что на 142 млн дол. или 26,2% больше, чем в ноябре.