Український ІТ-експорт зріс уперше за три роки

Після двох років скорочення українська ІТ-галузь у 2025 році продемонструвала зростання. Експортна виручка комп'ютерних послуг збільшилася на 3,3% і становила $6,66 мільярда — на $210 мільйонів більше порівняно з 2024 роком.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Львівського ІТ кластера.

Грудень 2025 року став найуспішнішим місяцем — експорт зріс на 26,2% і склав $685 мільйонів. Це найвищий результат не лише серед усіх місяців 2025-го, а й 2023 року. Грудень увійшов до трійки найкращих груднів за останні п'ять років, поступившись лише 2021-му ($792 млн) та 2022-му ($751 млн).

Комп'ютерні послуги складають 41,6% від загального обсягу експорту послуг України, тримаючи перше місце серед усіх категорій. Для порівняння, у 2024 році цей показник становив 37,4%.

У загальній структурі експорту товарів та послуг ІТ-сектор посідає друге місце з часткою 12,3%. Лідером залишається агросектор — 41,5%, третє місце за металургією з 8,7%.

США залишаються головним ринком

Найбільше виручки забезпечили США — $2,39 мільярда (35,94% усього ІТ-експорту). Хоча обсяги знизилися на 0,17%, це свідчить про зупинку різкого просідання попередніх років.

Друге місце за Мальтою ($578 млн, 8,68%), третє — за Великою Британією ($557 млн, 8,36%). П'ятірку лідерів замикають Кіпр та Ізраїль.

Найбільше зросли поставки до Латвії (+62,1%), Фінляндії (+51,6%) та Угорщини (+38,5%). Водночас скоротився експорт до Австрії (−33,6%), Грузії (−29,9%) та Австралії (−21,4%).

За даними дослідження IT Research Ukraine 2025, 32% ІТ-спеціалістів мають позитивні очікування щодо розвитку галузі — на 7% більше, ніж рік тому. Серед керівників техкомпаній 33% прогнозують зростання у найближчий рік проти 15,6% у 2024-му.

42% СЕО очікують збільшення обороту свого бізнесу, стільки ж не прогнозують змін, а 16% передбачають скорочення.

