Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,73

--0,08

EUR

50,54

--0,36

Готівковий курс:

USD

44,05

43,85

EUR

51,50

51,15

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Українські ІТ-компанії зміцнюють позиції на світовому ринку: експорт цифрових послуг склав $508 млн

долари, євро
Український ІТ-експорт у січні 2026 року досяг $508 млн / Shutterstock

У січні 2026 року експорт українських IT-послуг склав 508 млн доларів, що на 25,8% менше, ніж у грудні 2025 року, проте на 3,9% більше, ніж у січні 2025 року. Найбільшими ринками для українського ІТ залишаються США, Мальта, Велика Британія, Кіпр та Швейцарія. 

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев.

Український ІТ-експорт

У річному вимірі, порівняно із січнем 2025 року, експорт українських ІТ-послуг зріс на 19 млн доларів, або на 3,9% — з 489 млн дол. до 508 млн дол.

Фото 2 — Українські ІТ-компанії зміцнюють позиції на світовому ринку: експорт цифрових послуг склав $508 млн

Найбільшими ринками для українського ІТ-експорту в січні стали США (182 млн дол.), Мальта (45 млн), Велика Британія (43 млн), Кіпр (39 млн) та Швейцарія (21 млн). Рік тому ці ж країни входили до топ-10 ключових партнерів українських ІТ-компаній.

Фото 3 — Українські ІТ-компанії зміцнюють позиції на світовому ринку: експорт цифрових послуг склав $508 млн
Фото 4 — Українські ІТ-компанії зміцнюють позиції на світовому ринку: експорт цифрових послуг склав $508 млн

Зниження обсягів експорту на початку 2026 року на 25,8% порівняно з груднем є сезонним явищем. Аналогічна картина спостерігалася й у січні 2025 року: тоді місячний експорт впав на 20,6%, або на 127 млн доларів — з 616 млн до 489 млн. Протягом року ситуація з експортуванням стабілізувалася.

У січні 2026 року частка ІТ-експорту в структурі загального експорту послуг України склала 40,7%, а загальний обсяг експорту послуг досяг 1,247 млрд доларів. Для порівняння, на початку 2025 року частка комп’ютерних послуг становила 39,9%, тобто за рік показник виріс на 0,9%.

Попри повномасштабну війну, українські ІТ-компанії змогли перетворити виклики на конкурентні переваги. Вітчизняний ІТ-сектор не лише зберігає стабільний рівень експорту, а й зміцнює статус стратегічного партнера для провідних економік світу, включно зі США, ЄС, Великою Британією, Ізраїлем та ОАЕ.

Хоча галузь ще не повернулася до рекордних показників 2022 року (7,349 млрд дол.), підсумки 2025 року підтвердили стійку тенденцію відновлення: обсяг експорту склав 6,656 млрд дол., що на 210 млн дол., або на 3,3% більше, ніж у попередньому році, наголосив Гетманцев.

Зауважимо, що експорт ІТ-послуг у грудні 2025 року зріс до 685 млн доларів, що на 142 млн дол. або 26,2% більше, ніж у листопаді.

Автор:
Ольга Опенько