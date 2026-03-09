Українські ІТ-компанії зміцнюють позиції на світовому ринку: експорт цифрових послуг склав $508 млн

У січні 2026 року експорт українських IT-послуг склав 508 млн доларів, що на 25,8% менше, ніж у грудні 2025 року, проте на 3,9% більше, ніж у січні 2025 року. Найбільшими ринками для українського ІТ залишаються США, Мальта, Велика Британія, Кіпр та Швейцарія.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев.

Український ІТ-експорт

У річному вимірі, порівняно із січнем 2025 року, експорт українських ІТ-послуг зріс на 19 млн доларів, або на 3,9% — з 489 млн дол. до 508 млн дол.

Найбільшими ринками для українського ІТ-експорту в січні стали США (182 млн дол.), Мальта (45 млн), Велика Британія (43 млн), Кіпр (39 млн) та Швейцарія (21 млн). Рік тому ці ж країни входили до топ-10 ключових партнерів українських ІТ-компаній.

Зниження обсягів експорту на початку 2026 року на 25,8% порівняно з груднем є сезонним явищем. Аналогічна картина спостерігалася й у січні 2025 року: тоді місячний експорт впав на 20,6%, або на 127 млн доларів — з 616 млн до 489 млн. Протягом року ситуація з експортуванням стабілізувалася.

У січні 2026 року частка ІТ-експорту в структурі загального експорту послуг України склала 40,7%, а загальний обсяг експорту послуг досяг 1,247 млрд доларів. Для порівняння, на початку 2025 року частка комп’ютерних послуг становила 39,9%, тобто за рік показник виріс на 0,9%.

Попри повномасштабну війну, українські ІТ-компанії змогли перетворити виклики на конкурентні переваги. Вітчизняний ІТ-сектор не лише зберігає стабільний рівень експорту, а й зміцнює статус стратегічного партнера для провідних економік світу, включно зі США, ЄС, Великою Британією, Ізраїлем та ОАЕ.

Хоча галузь ще не повернулася до рекордних показників 2022 року (7,349 млрд дол.), підсумки 2025 року підтвердили стійку тенденцію відновлення: обсяг експорту склав 6,656 млрд дол., що на 210 млн дол., або на 3,3% більше, ніж у попередньому році, наголосив Гетманцев.

Зауважимо, що експорт ІТ-послуг у грудні 2025 року зріс до 685 млн доларів, що на 142 млн дол. або 26,2% більше, ніж у листопаді.