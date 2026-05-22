Украинские производители молочной продукции получили план адаптации к стандартам ЕС

Украинский молочный сектор получил четкий пошаговый план перехода на стандарты и правила Европейского Союза. В Киеве прошла официальная презентация Дорожной карты интеграции молочной отрасли Украины в ЕС.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики .

Документ определяет конкретные этапы гармонизации отечественного законодательства, ветеринарных и фитосанитарных требований, а также стандартов безопасности пищевых продуктов с европейскими нормами.

Главная цель проекта – подготовить украинских производителей к полноценной работе на совместном рынке ЕС и повысить их конкурентоспособность.

На форуме заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий сообщил, что Дорожная карта полностью синхронизирована с Национальным планом адаптации законодательства к праву ЕС и техническими бенчмарками Евросоюза.

По словам чиновника, успех реформы будет зависеть от скоординированной работы государственных органов, профильного бизнеса и отраслевых ассоциаций.

"Дорожная карта – это уже практический инструмент для работы всей отрасли. Она содержит четкие сроки, перечень нормативных изменений и направлений имплементации. Сегодня большинство украинских производителей молока и молочной продукции потенциально могут быть частью производственных цепей ЕС – как по качеству сырья, так и по качеству готовой продукции", – подчеркнул Тарас Высоцкий.

По его словам, новая дорожная карта станет основным ориентиром для специализированной рабочей группы. Она обеспечит системный контроль выполнения задач в сфере адаптации нормативной базы.

Особое внимание уделят стандартам безопасности пищевых продуктов, чтобы остальные еще не прошедшие сертификацию украинские предприятия смогли оперативно подтянуть свои процессы до европейского уровня.

Напомним, за первую половину апреля объемы экспорта украинской молочной продукции упали на 9,1% по сравнению с мартом. Общая стоимость внешней торговли в этом сегменте за указанный период составила $23,2 млн. Это на 6,1% меньше, чем в марте этого года.