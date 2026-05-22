Українські виробники молочної продукції отримали план адаптації до стандартів ЄС

Український молочний сектор отримав чіткий покроковий план для переходу на стандарти та правила Європейського Союзу. У Києві відбулася офіційна презентація Дорожньої карти інтеграції молочної галузі України до ЄС.

Документ визначає конкретні етапи гармонізації вітчизняного законодавства, ветеринарних та фітосанітарних вимог, а також стандартів безпечності харчових продуктів із європейськими нормами.

Головна мета проєкту — підготувати українських виробників до повноцінної роботи на спільному ринку ЄС та підвищити їхню конкурентоспроможність.

Під час форуму заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький повідомив, що Дорожня карта повністю синхронізована з Національним планом адаптації законодавства до права ЄС та технічними бенчмарками Євросоюзу.

За словами урядовця, успіх реформи залежатиме від скоординованої роботи державних органів, профільного бізнесу та галузевих асоціацій.

"Дорожня карта – це вже практичний інструмент для роботи всієї галузі. Вона містить чіткі терміни, перелік нормативних змін і напрямів імплементації. Сьогодні більшість українських виробників молока та молочної продукції вже потенційно можуть бути частиною виробничих ланцюгів ЄС – як за якістю сировини, так і за якістю готової продукції", – наголосив Тарас Висоцький.

За його словами, нова Дорожня карта стане основним орієнтиром для спеціалізованої робочої групи. Вона забезпечить системний контроль за виконанням завдань у сфері адаптації нормативної бази.

Особливу увагу приділять стандартам безпечності харчових продуктів, щоб решта українських підприємств, які ще не пройшли сертифікацію, змогли оперативно підтягнути свої процеси до європейського рівня.

Нагадаємо, за першу половину квітня обсяги експорту української молочної продукції впали на 9,1% порівняно з березнем. Загальна вартість зовнішньої торгівлі в цьому сегменті за вказаний період склала $23,2 млн. Це на 6,1% менше, ніж у березні поточного року.