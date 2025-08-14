Украинские производители оружия получили льготные кредиты на 2,7 млрд. грн.

Производители оборонно-промышленного комплекса Украины получили льготные кредиты на общую сумму 2,7 миллиарда гривен. Это результаты девяти месяцев работы государственной программы поддержки, начатой в конце 2024 года Министерством по стратегическим отраслям промышленности совместно с Министерством обороны.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минобороны.

За это время 50 предприятий получили финансирование по расширению и модернизации производства. Еще 23 заявки более чем на 2,5 миллиарда гривен уже согласованы, а 57 находятся на рассмотрении.

По словам заместителя министра обороны Анны Гвоздяр, больше всего за кредитами обращаются производители беспилотников и комплектующих к ним, ведь эта техника активно используется для сохранения жизней военных и поражения вражеской логистики.

Программа позволяет частным производителям получить до 100 миллионов гривен на оборотный капитал сроком до трех лет или до 500 миллионов гривен на инвестиционные проекты сроком до пяти лет. Процентная ставка для предприятий составляет 5%, остальное компенсирует государство. Денежные средства можно направлять на закупку оборудования, комплектующих, поддержку разработок новых образцов вооружения и запуск серийного производства.

Доступ к льготному кредитованию предоставляют пять банков: Укрэксимбанк, Сбербанк, МТБ Банк, ПУМБ и Банк Кредит Днепр, которые отвечают критериям безопасности.

Напомним, еще 5 ноября 2024 года Кабмин принял постановление, согласно которому украинские производители вооружения и военной техники наконец-то получат доступ к программе дешевых кредитов. Процентная ставка для производителей составит 5%, остальные проценты будут оплачены за счет бюджета. На реализацию программы заложены средства в размере 263,4 млн. грн. до конца года.