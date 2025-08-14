Українські виробники зброї отримали пільгові кредити на 2,7 млрд грн

Виробники оборонно-промислового комплексу України отримали пільгових кредитів на загальну суму 2,7 мільярда гривень. Це результати дев’яти місяців роботи державної програми підтримки, започаткованої наприкінці 2024 року Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості спільно з Міністерством оборони.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міноборони.

За цей час 50 підприємств отримали фінансування для розширення та модернізації виробництва. Ще 23 заявки на понад 2,5 мільярда гривень вже погоджено, а 57 перебувають на розгляді.

За словами заступниці міністра оборони Анни Гвоздяр, найбільше за кредитами звертаються виробники безпілотників і комплектуючих до них, адже ця техніка активно використовується для збереження життів військових та ураження ворожої логістики.

Програма дає можливість приватним виробникам отримати до 100 мільйонів гривень на оборотний капітал строком до трьох років або до 500 мільйонів гривень на інвестиційні проєкти строком до п’яти років. Відсоткова ставка для підприємств становить 5%, решту компенсує держава. Кошти можна спрямовувати на закупівлю обладнання, комплектуючих, підтримку розробок нових зразків озброєння та запуск серійного виробництва.

Доступ до пільгового кредитування надають п’ять банків: Укрексімбанк, Ощадбанк, МТБ Банк, ПУМБ та Банк Кредит Дніпро, які відповідають безпековим критеріям.

Нагадаємо, ще 5 листопада 2024 року Кабмін ухвалив постанову, за якою українські виробники озброєння й військової техніки нарешті матимуть доступ до програми дешевих кредитів. Відсоткова ставка для виробників становитиме 5%, решта відсотків буде оплачена за рахунок бюджету. На реалізацію програми закладені кошти у розмірі 263,4 млн грн до кінця року.