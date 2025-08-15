Запланована подія 2

Украинские агропроизводители теперь могут получить госкомпенсацию за хлебопекарное оборудование

пекарь
Правительство компенсирует часть стоимости хлебопекарного оборудования

Министерство экономики в пятый раз за год обновило перечень отечественной техники и оборудования для агропромышленного комплекса, 25% стоимости которых (без НДС) компенсируется государством. На этот раз в список добавлено хлебопекарное и кондитерское оборудование.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

Всего в список добавили 190 новых наименований и 3 новых машиностроительных предприятия.

Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев отметил, что впервые включили хлебопекарное и кондитерское оборудование. Теперь программа включает 13 997 наименований от 160 украинских предприятий.

По его словам, программа поддерживает сразу два стратегических сектора: аграрии могут модернизировать свой технический парк с меньшими затратами, а машиностроители получают дополнительные заказы.

Что нового в списке:

  • В список впервые попали 13 новых категорий, в том числе: хлебопекарные печи, отсадочные машины, глазировочное и охлаждающее оборудование, шкафы расстойные.
  • Включены новые позиции от предприятий, уже участвующих в программе: винтовые конвейеры, зерносушилки, сепараторы, транспортеры и другое оборудование.
  • В перечень вошли три новые компании - ООО "Вега Агро" (Житомирская область), ЧП "Импексмаш" (Кропивницкий) и ООО "Камак Групп" (Киевская область).

Всего с декабря по июль агропроизводители приобрели 4284 единицы украинской техники на сумму более 3 млрд грн. Государство уже компенсировало почти 642 млн грн.

В министерстве напомнили, что компенсация предоставляется за технику и оборудование с уровнем локализации не менее 60%.

Для отдельных категорий комбайнов, тракторов, самоходных опрыскивателей и зерновозов действуют специальные условия. Список агротехники и оборудования с подтвержденным уровнем локализации публикуется на сайте Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства. По состоянию на август в Перечне 13807 технических наименований от 157 производителей.

В начале апреля Правительство   изменил правила   участия в программе компенсации 25% от стоимости украинской сельскохозяйственной техники и оборудования: теперь воспользоваться ею смогут только агропроизводители, зарегистрированные в Государственном аграрном реестре (ГАР).

В 2024 году по программе компенсации 25% агропроизводители приобрели 5311 единиц техники на сумму более 4,2 млрд грн. Государство компенсировало почти 877 млн. грн.

О программе

Программа компенсации 25% от стоимости украинской сельскохозяйственной техники и оборудования направлена на поддержку аграриев и развитие отечественного машиностроения.

Она предполагает частичное возмещение стоимости техники с уровнем локализации не менее 60%. Участие в программе могут принимать агропроизводители, зарегистрированные в Государственном аграрном реестре (ГАР).

Для получения компенсации необходимо приобрести технику из официального перечня Минэкономики и подать заявку через один из 34 уполномоченных банков.

Ранее Минэкономики утвердило выплату почти 150 млн. грн. аграриям в рамках программы компенсации 25% стоимости украинской сельскохозяйственной техники. В июне 412 производителей подали заявки на 888 единиц техники и оборудования более чем на 719 млн грн.

Автор:
Татьяна Бессараб