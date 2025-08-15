Українські агровиробники тепер можуть отримати держкомпенсацію за хлібопекарське обладнання

Міністерство економіки вп’яте за рік оновило перелік вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, 25% вартості яких (без ПДВ) компенсується державою. Цього разу до списку було додано хлібопекарське та кондитерське обладнання.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Загалом до переліку додали 190 нових найменувань та 3 нові машинобудівні підприємства.

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев зазначив, що вперше включили хлібопекарське та кондитерське обладнання. Тепер програма охоплює 13 997 найменувань від 160 українських підприємств.

За його словами, програма підтримує одразу два стратегічні сектори: аграрії можуть модернізувати свій технічний парк з меншими витратами, а машинобудівники отримують додаткові замовлення.

Що нового у переліку:

До списку вперше потрапили 13 нових категорій , зокрема: хлібопекарські печі, відсадочні машини, глазурувальне та охолоджуюче обладнання, шафи розстійні.

, зокрема: хлібопекарські печі, відсадочні машини, глазурувальне та охолоджуюче обладнання, шафи розстійні. Включено нові позиції від підприємств , що вже беруть участь у програмі: гвинтові конвеєри, зерносушарки, сепаратори, транспортери та інше обладнання.

, що вже беруть участь у програмі: гвинтові конвеєри, зерносушарки, сепаратори, транспортери та інше обладнання. До переліку увійшли три нові компанії — ТОВ "Вега Агро" (Житомирська область), ПП "Імпексмаш" (Кропивницький) і ТОВ "Камак Групп" (Київська область).

Загалом з грудня по липень агровиробники придбали 4 284 одиниці української техніки на суму понад 3 млрд грн. Держава вже компенсувала майже 642 млн грн.

В міністерстві нагадали, що компенсація надається за техніку та обладнання з рівнем локалізації не менше 60%.

Для окремих категорій – комбайнів, тракторів, самохідних обприскувачів і зерновозів діють спеціальні умови. Перелік агротехніки та обладнання з підтвердженим рівнем локалізації публікується на сайті Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства. Станом на серпень у Переліку 13 807 технічних найменувань від 157 виробників.

На початку квітня Уряд змінив правила участі у програмі компенсації 25% вартості української сільськогосподарської техніки та обладнання: тепер скористатися нею зможуть лише агровиробники, зареєстровані в Державному аграрному реєстрі (ДАР).

У 2024 році за програмою компенсації 25% агровиробники придбали 5 311 одиниць техніки на суму понад 4,2 млрд грн. Держава компенсувала майже 877 млн грн.

Про програму

Програма компенсації 25% вартості української сільськогосподарської техніки та обладнання спрямована на підтримку аграріїв та розвиток вітчизняного машинобудування.

Вона передбачає часткове відшкодування вартості техніки з рівнем локалізації не менше 60%. Участь у програмі можуть брати агровиробники, зареєстровані в Державному аграрному реєстрі (ДАР).

Для отримання компенсації необхідно придбати техніку з офіційного переліку Мінекономіки та подати заявку через один із 34 уповноважених банків.

Раніше Мінекономіки затвердило виплату майже 150 млн грн аграріям у межах програми компенсації 25% вартості української сільськогосподарської техніки. У червні 412 виробників подали заявки на 888 одиниць техніки та обладнання на понад 719 млн грн.