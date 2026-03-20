Украинские разработчики морского дрона ищут $360 тыс. инвестиций

Многоцелевой морской дрон: стартап из Украины выходит на рынок

Украинский defence-tech стартап ищет $360 000 инвестиций на разработку многоцелевого морского дрона нового поколения в обмен на 45% долю в компании. Проект предусматривает исследование, закупку оборудования и подготовку к серийному производству.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение на inventure.

Проект и технологии

Украинский defence-tech стартап разрабатывает многоцелевой морской дрон нового поколения. Дрон предназначен для поражения морских целей и прибрежной инфраструктуры, имеет скорость более 150 км/ч, дальность применения до 600 км и полезную нагрузку от 50 до 350 кг. Особое внимание уделяется сниженной заметности для радаров, относительно низкой себестоимости производства и эксплуатации, а также потенциала для экспорта.

Проект основан в 2023 году, уже разработан ряд технических решений, прошедших испытания и подтвердивших эффективность. В структуре активов – лабораторные помещения, патенты, технические разработки и торговая марка. Над проектом работает учредитель и пять технических специалистов.

Инвестиции, бизнес-модель и перспективы

Стартап выходит на рынок для привлечения $360 000 инвестиций в обмен на 45% долю в компании. Средства планируют направить на исследования и разработки, закупку оборудования, аренду помещений, маркетинг, сертификацию и административные расходы.

Бизнес-модель предполагает сначала производство до 80 единиц в год с перспективой масштабирования до 1500 единиц. Основными клиентами станут государственные структуры, военные подразделения и корпоративные заказчики. Оценка рынка: украинский сегмент $250-500 млн, мировой - $1,5-2,5 млрд с потенциалом роста до $5-10 млрд к 2030 году. Финансовые показатели предполагают IRR 28%, окупаемость около 3 лет и рентабельность 25-30% годовых.

Проект демонстрирует активное развитие украинского сектора морских и беспилотных defence-tech решений, формируя новые перспективные решения для внутреннего использования и экспорта.

Ранее сообщалось, что Минобороны и Минцифры запускают Brave1 Dataroom для автономных ИИ-решений.

Автор:
Ольга Опенько