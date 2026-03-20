Українські розробники морського дрона шукають $360 тис. інвестицій

Багатоцільовий морський дрон: стартап з України виходить на ринок

Український defence-tech стартап шукає $360 000 інвестицій на розробку багатоцільового морського дрона нового покоління в обмін на 45% частку в компанії. Проєкт передбачає дослідження, закупівлю обладнання та підготовку до серійного виробництва.

Проєкт і технології

Український defence-tech стартап розробляє багатоцільовий морський дрон нового покоління. Дрон призначений для ураження морських цілей і прибережної інфраструктури, має швидкість понад 150 км/год, дальність застосування до 600 км та корисне навантаження від 50 до 350 кг. Особлива увага приділяється зниженій помітності для радарів, відносно низькій собівартості виробництва та експлуатації, а також потенціалу для експорту.

Проєкт заснований у 2023 році, вже розроблено ряд технічних рішень, які пройшли випробування та підтвердили ефективність. У структурі активів — лабораторні приміщення, патенти, технічні розробки та торгова марка. Над проєктом працює засновник і п’ятеро технічних спеціалістів.

 Інвестиції, бізнес-модель і перспективи

Стартап виходить на ринок для залучення $360 000 інвестицій в обмін на 45% частку в компанії. Кошти планують спрямувати на дослідження та розробки, закупівлю обладнання, оренду приміщень, маркетинг, сертифікацію та адміністративні витрати.

Бізнес-модель передбачає спершу виробництво до 80 одиниць на рік, із перспективою масштабування до 1500 одиниць. Основними клієнтами стануть державні структури, військові підрозділи та корпоративні замовники. Оцінка ринку: український сегмент $250–500 млн, світовий — $1,5–2,5 млрд із потенціалом зростання до $5–10 млрд до 2030 року. Фінансові показники передбачають IRR 28%, окупність близько 3 років та рентабельність 25–30% річних.

Проєкт демонструє активний розвиток українського сектору морських і безпілотних defence-tech рішень, формуючи нові перспективні нішеві рішення для внутрішнього використання та експорту.

Раніше повідомлялося, що Міноборони та Мінцифри запускають Brave1 Dataroom для автономних ШІ-рішень.

Автор:
Ольга Опенько