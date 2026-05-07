Украинские стартапы представят страну в Париже: кто поборется за внимание мировых инвесторов

ИТ
8 стартапов представят Украину в Париже на VivaTech 2026 / Depositphotos

Украинская технологическая экосистема продолжает интеграцию в мировой рынок. В этом году восемь стартапов отобрано для участия в одной из крупнейших тех-конференций мира – Viva Technology 2026, которая пройдет 17-20 июня в Париже.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Компании получат собственные стенды в украинском павильоне и возможность напрямую пообщаться с мировыми инвесторами.

Кто будет представлять Украину

Украинский фонд стартапов вместе с партнерами сформировал делегацию из восьми перспективных проектов:

  • Hydratico, Z1RO и Sec-TA — кроме работы на стендах, эти команды выступят на главной сцене VivaTech в рамках специальной сессии от EU4Innovation East.
  • Также в состав делегации вошли: Odyssea, Ovul, Generect, Strimco и Yharvest .

Каждый из этих стартапов фокусируется на инновационных решениях, имеющих потенциал для масштабирования на европейском и американском рынках.

Стратегическое значение для экономики

Участие в VivaTech это не просто презентация продуктов, а критически важный инструмент для привлечения прямых иностранных инвестиций. Стартапы планируют установить партнерства с международными корпорациями и интегрироваться в глобальные цепочки создания стоимости.

В Министерстве цифровой трансформации подчеркивают, что такие события помогают закрепить за Украиной статус мощного технологического хаба, несмотря на военные вызовы.

Национальный стенд организован совместными усилиями Минцифры, МИД, Посольства Украины во Франции и Ассоциации IT Ukraine.

Проект осуществляется при поддержке Европейского Союза и Правительства Франции по инициативе EU4Innovation East. Коммуникационную поддержку предоставляет платформа TechUkraine.

Ранее сообщалось, что Европейский инновационный совет запускает новую программу финансирования для самых перспективных украинских стартапов и малых и средних предприятий. Победители на развитие своих проектов смогут получить гранты до 500 тысяч евро.

Автор:
Татьяна Бессараб