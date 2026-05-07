Українські стартапи представлять країну в Парижі: хто побореться за увагу світових інвесторів

Українська технологічна екосистема продовжує інтеграцію у глобальний ринок. Цього року вісім стартапів відібрано для участі у одній з найбільших тех-конференцій світу — Viva Technology 2026, яка пройде 17-20 червня у Парижі.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Мінцифри

Компанії отримають власні стенди в українському павільйоні та можливість напряму поспілкуватися з топовими світовими інвесторами.

Хто представлятиме Україну

Український фонд стартапів разом із партнерами сформував делегацію з восьми перспективних проєктів:

Hydratico , Z1RO та Sec‑TA — окрім роботи на стендах, ці команди виступлять на головній сцені VivaTech у межах спеціальної сесії від EU4Innovation East.

, та — окрім роботи на стендах, ці команди виступлять на головній сцені VivaTech у межах спеціальної сесії від EU4Innovation East. Також до складу делегації увійшли: Odyssea, Ovul, Generect, Strimco та Yharvest.

Кожен із цих стартапів фокусується на інноваційних рішеннях, що мають потенціал для масштабування на європейському та американському ринках.

Стратегічне значення для економіки

Участь у VivaTech — це не просто презентація продуктів, а критично важливий інструмент для залучення прямих іноземних інвестицій. Стартапи планують встановити партнерства з міжнародними корпораціями та інтегруватися у глобальні ланцюги створення вартості.

У Міністерстві цифрової трансформації наголошують, що такі події допомагають закріпити за Україною статус потужного технологічного хаба, попри військові виклики.

Національний стенд організовано спільними зусиллями Мінцифри, МЗС, Посольства України у Франції та Асоціації IT Ukraine.

Проєкт реалізується за підтримки Європейського Союзу та Уряду Франції через ініціативу EU4Innovation East. Комунікаційну підтримку забезпечує платформа TechUkraine.

