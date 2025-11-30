Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,19

--0,11

EUR

48,87

--0,08

Наличный курс:

USD

42,37

42,30

EUR

49,25

49,10

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украинские ветпрепараты составляют около 60% всех зарегистрированных в 2025 году

ветпрепараты
Показатель отечественных препаратов в структуре регистрации имеет стратегическое значение / Depositphotos

С начала 2025 года в Украине зарегистрировано 183 ветеринарных препарата, из которых 109 – отечественного производства. Это составляет 59% общего количества и свидетельствует об активном развитии украинской фармацевтической отрасли в сфере ветеринарии.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Госпродпотребслужбу.

26 ноября состоялось девятое заседание Государственной фармакологической комиссии ветеринарной медицины под председательством первого заместителя Председателя Госпродпотребслужбы Олега Осияна.

В ходе заседания рассматривались вопросы государственной регистрации, перерегистрации и внесения изменений в регистрационные досье ветеринарных препаратов.

По результатам работы комиссия рекомендовала Госпродпотребслужбе:

  • осуществить государственную регистрацию 24 ветеринарных препаратов;
  • провести перерегистрацию 32 препаратов;
  • внести изменения в материалы регистрационных досье 12 препаратов.

Высокий показатель отечественных препаратов в структуре регистрации имеет стратегическое значение для повышения продуктивности и безопасности животноводства, а также укрепления национального аграрного сектора.

Благодаря системному подходу и высоким стандартам работы комиссии Украина продолжает укреплять качество и безопасность ветеринарных препаратов и поддерживать устойчивое развитие национального фармацевтического производства.

Недавно Кабинет министров принял обновленные правила поддержки животноводства. Новая программа направлена на стимулирование развития отрасли.

Автор:
Татьяна Гойденко