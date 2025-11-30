Украинские ветпрепараты составляют около 60% всех зарегистрированных в 2025 году

С начала 2025 года в Украине зарегистрировано 183 ветеринарных препарата, из которых 109 – отечественного производства. Это составляет 59% общего количества и свидетельствует об активном развитии украинской фармацевтической отрасли в сфере ветеринарии.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Госпродпотребслужбу.

26 ноября состоялось девятое заседание Государственной фармакологической комиссии ветеринарной медицины под председательством первого заместителя Председателя Госпродпотребслужбы Олега Осияна.

В ходе заседания рассматривались вопросы государственной регистрации, перерегистрации и внесения изменений в регистрационные досье ветеринарных препаратов.

По результатам работы комиссия рекомендовала Госпродпотребслужбе:

осуществить государственную регистрацию 24 ветеринарных препаратов;

провести перерегистрацию 32 препаратов;

внести изменения в материалы регистрационных досье 12 препаратов.

Высокий показатель отечественных препаратов в структуре регистрации имеет стратегическое значение для повышения продуктивности и безопасности животноводства, а также укрепления национального аграрного сектора.

Благодаря системному подходу и высоким стандартам работы комиссии Украина продолжает укреплять качество и безопасность ветеринарных препаратов и поддерживать устойчивое развитие национального фармацевтического производства.

Недавно Кабинет министров принял обновленные правила поддержки животноводства. Новая программа направлена на стимулирование развития отрасли.