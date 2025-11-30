Запланована подія 2

Українські ветпрепарати становлять майже 60% усіх зареєстрованих у 2025 році

Показник вітчизняних препаратів у структурі реєстрації має стратегічне значення / Depositphotos

З початку 2025 року в Україні зареєстровано 183 ветеринарні препарати, з яких 109 – вітчизняного виробництва. Це становить 59% від загальної кількості та свідчить про активний розвиток української фармацевтичної галузі у сфері ветеринарії.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Держпродспоживслужбу.

26 листопада відбулося дев'яте засідання Державної фармакологічної комісії ветеринарної медицини під головуванням першого заступника Голови Держпродспоживслужби Олега Осіяна.

Під час засідання розглядалися питання державної реєстрації, перереєстрації та внесення змін до реєстраційних досьє ветеринарних препаратів.

За результатами роботи комісія рекомендувала Держпродспоживслужбі:

  • здійснити державну реєстрацію 24 ветеринарних препаратів;
  • провести перереєстрацію 32 препаратів;
  • внести зміни до матеріалів реєстраційних досьє 12 препаратів.

Високий показник вітчизняних препаратів у структурі реєстрації має стратегічне значення для підвищення продуктивності та безпеки тваринництва, а також для зміцнення національного аграрного сектору.

Завдяки системному підходу та високим стандартам роботи комісії, Україна продовжує зміцнювати якість та безпеку ветеринарних препаратів і підтримувати стійкий розвиток національного фармацевтичного виробництва.

Додамо, нещодавно Кабінет міністрів ухвалив оновлені правила підтримки тваринництва. Нова програма спрямована на стимулювання розвитку галузі.

Тетяна Гойденко