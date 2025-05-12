- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Украинские военные вузы вошли в европейскую образовательную сеть ESDC
Девять украинских высших военных учебных заведений присоединились к сети Европейского колледжа безопасности и обороны (ESDC).
Об этом сообщает Министерство обороны.
Как отмечается, в январе этого года семь украинских ВУЗов сформировали заявку на поступление в Европейский колледж, впоследствии к ним присоединились еще два заведения.
Теперь Минобороны получило официальное подтверждение от Исполнительного ученого совета Европейского колледжа безопасности и обороны о решении по включению девяти украинских военных вузов и военных учебных подразделений высшего образования системы Минобороны Украины в эту европейскую образовательную сеть.
По словам директора Департамента военного образования и науки Минобороны Владимира Мирненко, это позволяет разрабатывать новые образовательные продукты и преподавать их совместно с учебными заведениями-партнерами в государствах-членах Евросоюза.
Какие вузы присоединились к сети ESDC:
- Национальная академия сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного
- Военный институт Киевского национального университета имени Тараса Шевченко
- Житомирский военный институт имени С.П. Королева
- Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба
- Военная академия (г. Одесса)
- Институт Военно-Морских Сил Национального университета "Одесская морская академия"
- Военный институт танковых войск НТУ "ХПИ"
- Военный институт телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут
- Военный юридический институт НЮУ имени Ярослава Мудрого.
Сеть ESDC предлагает различные учебные программы и курсы, охватывающие несколько основных направлений: оборона и безопасность, руководство и управление, участие в миссиях ЕС, кибербезопасность, международное сотрудничество и т.д.
О ESDC
Европейский колледж безопасности и обороны (ESDC) был основан в 2005 году для предоставления образования стратегического уровня в рамках Совместной политики безопасности и обороны ЕС, а также развития европейской культуры безопасности.
Колледж работает как автономный орган ЕС и объединяет гражданские и военные учебные заведения, академии и университеты и другие организации, связанные с политикой безопасности и обороны в рамках ЕС.
Напомним, украинские военные будут учиться разминированию при поддержке американской компании Tetra Tech. Подготовка будет проходить на базе учебно-испытательного комплекса по развитию новейших технологий в сфере противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности (Ukrainian Training and Testing Complex – UTTC).