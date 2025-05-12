Украинские военные вузы вошли в европейскую образовательную сеть ESDC

Девять украинских высших военных учебных заведений присоединились к сети Европейского колледжа безопасности и обороны (ESDC).

Об этом сообщает Министерство обороны.

Как отмечается, в январе этого года семь украинских ВУЗов сформировали заявку на поступление в Европейский колледж, впоследствии к ним присоединились еще два заведения.

Теперь Минобороны получило официальное подтверждение от Исполнительного ученого совета Европейского колледжа безопасности и обороны о решении по включению девяти украинских военных вузов и военных учебных подразделений высшего образования системы Минобороны Украины в эту европейскую образовательную сеть.

По словам директора Департамента военного образования и науки Минобороны Владимира Мирненко, это позволяет разрабатывать новые образовательные продукты и преподавать их совместно с учебными заведениями-партнерами в государствах-членах Евросоюза.

Какие вузы присоединились к сети ESDC:

Национальная академия сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного

Военный институт Киевского национального университета имени Тараса Шевченко

Житомирский военный институт имени С.П. Королева

Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба

Военная академия (г. Одесса)

Институт Военно-Морских Сил Национального университета "Одесская морская академия"

Военный институт танковых войск НТУ "ХПИ"

Военный институт телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут

Военный юридический институт НЮУ имени Ярослава Мудрого.

Сеть ESDC предлагает различные учебные программы и курсы, охватывающие несколько основных направлений: оборона и безопасность, руководство и управление, участие в миссиях ЕС, кибербезопасность, международное сотрудничество и т.д.

О ESDC

Европейский колледж безопасности и обороны (ESDC) был основан в 2005 году для предоставления образования стратегического уровня в рамках Совместной политики безопасности и обороны ЕС, а также развития европейской культуры безопасности.

Колледж работает как автономный орган ЕС и объединяет гражданские и военные учебные заведения, академии и университеты и другие организации, связанные с политикой безопасности и обороны в рамках ЕС.

Напомним, украинские военные будут учиться разминированию при поддержке американской компании Tetra Tech. Подготовка будет проходить на базе учебно-испытательного комплекса по развитию новейших технологий в сфере противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности (Ukrainian Training and Testing Complex – UTTC).