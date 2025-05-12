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Украинские военные вузы вошли в европейскую образовательную сеть ESDC

военные вузы
Украинские военные вузы вошли в ESDC / Минобороны

Девять украинских высших военных учебных заведений присоединились к сети Европейского колледжа безопасности и обороны (ESDC).

Об этом сообщает Министерство обороны.

Как отмечается, в январе этого года семь украинских ВУЗов сформировали заявку на поступление в Европейский колледж, впоследствии к ним присоединились еще два заведения.

Теперь Минобороны получило официальное подтверждение от Исполнительного ученого совета Европейского колледжа безопасности и обороны о решении по включению девяти украинских военных вузов и военных учебных подразделений высшего образования системы Минобороны Украины в эту европейскую образовательную сеть.

По словам директора Департамента военного образования и науки Минобороны Владимира Мирненко, это позволяет разрабатывать новые образовательные продукты и преподавать их совместно с учебными заведениями-партнерами в государствах-членах Евросоюза.

Какие вузы присоединились к сети ESDC:

  • Национальная академия сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного
  • Военный институт Киевского национального университета имени Тараса Шевченко
  • Житомирский военный институт имени С.П. Королева
  • Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба
  • Военная академия (г. Одесса)
  • Институт Военно-Морских Сил Национального университета "Одесская морская академия"
  • Военный институт танковых войск НТУ "ХПИ"
  • Военный институт телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут
  • Военный юридический институт НЮУ имени Ярослава Мудрого.

Сеть ESDC предлагает различные учебные программы и курсы, охватывающие несколько основных направлений: оборона и безопасность, руководство и управление, участие в миссиях ЕС, кибербезопасность, международное сотрудничество и т.д.

О ESDC

Европейский колледж безопасности и обороны (ESDC) был основан в 2005 году для предоставления образования стратегического уровня в рамках Совместной политики безопасности и обороны ЕС, а также развития европейской культуры безопасности.

Колледж работает как автономный орган ЕС и объединяет гражданские и военные учебные заведения, академии и университеты и другие организации, связанные с политикой безопасности и обороны в рамках ЕС.

Напомним, украинские военные будут учиться разминированию при поддержке американской компании Tetra Tech. Подготовка будет проходить на базе учебно-испытательного комплекса по развитию новейших технологий в сфере противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности (Ukrainian Training and Testing Complex – UTTC).

Автор:
Татьяна Бессараб