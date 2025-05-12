Українські військові виші увійшли до європейської освітньої мережі ESDC

Дев’ять українських вищих військових навчальних закладів приєдналися до мережі Європейського коледжу безпеки та оборони (ESDC).

Про це повідомляє Міністерство оборони.

Як зазначається, у січні цього року сім українських ВВНЗ сформували заявку на вступ до Європейського коледжу, згодом до них приєднались ще два заклади.

Тепер Міноборони отримало офіційне підтвердження від Виконавчої вченої ради Європейського коледжу безпеки та оборони про рішення щодо включення дев’ять українських військових вишів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти системи Міноборони України до цієї європейської освітньої мережі.

За словами директора Департаменту військової освіти та науки Міноборони Володимира Мірненка, це дає змогу розробляти нові освітні продукти та викладати їх спільно з навчальними закладами-партнерами у державах-членах Євросоюзу.

Які виші приєдналися д о мережі ESDC:

Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Житомирський військовий інститут імені С.П. Корольова

Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

Військова академія (м. Одеса)

Інститут Військово-Морських Сил Національного університету "Одеська морська академія"

Військовий інститут танкових військ НТУ "ХПІ"

Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут

Військовий юридичний інститут НЮУ імені Ярослава Мудрого.

Мережа ESDC пропонує різноманітні навчальні програми та курси, що охоплюють кілька основних напрямків: оборона та безпека, керівництво та управління, участь у місіях ЄС, кібербезпека, міжнародне співробітництво тощо.

Про ESDC

Європейський коледж безпеки та оборони (ESDC) був заснований у 2005 році для надання освіти стратегічного рівня у рамках Спільної політики безпеки та оборони ЄС, а також розвитку європейської культури безпеки.

Коледж функціонує як автономний орган ЄС та об'єднує цивільні та військові навчальні заклади, академії та університети та інші організації, пов’язані з політикою безпеки та оборони в межах ЄС.

Нагадаємо, українські військові навчатимуться розмінуванню за підтримки американської компанії Tetra Tech. Підготовка проходитиме на базі навчально-випробувального комплексу з розвитку новітніх технологій у сфері протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки (Ukrainian Training and Testing Complex – UTTC).