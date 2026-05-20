Украинский экспорт цемента оказался под угрозой из-за CBAM — эксперт

Украинская цементная отрасль столкнулась с критическими ограничениями экспорта в ЕС после запуска механизма CBAM. Представители рынка заявляют, что новые правила фактически делают невозможным поставки продукции на европейские рынки.

Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации "Укрцемент" Людмила Крипка во время панельной дискуссии с представителями власти, бизнеса, юристов и профильных ассоциаций в рамках конференции "Торговые войны: искусство защиты-2026", организованной юридической фирмой "Ильяшев и Партнеры".

По ее словам, ключевой проблемой для отрасли является установление ЕС так называемых "дефолтных" показателей выбросов CO₂ на уровне 1118 кг на тонну цемента, что более чем в два раза превышает реальные показатели украинских производителей.

В то же время в Европейском Союзе фактически отсутствуют верификаторы, которые могут подтверждать соответствующие отчеты. При этом одним из требований ЕС является привлечение именно европейского верификатора. Также предусмотрено, что при подготовке первого отчета он должен обязательно приехать в Украину для оценки ситуации на месте.

"Очевидно, что в условиях войны приезд европейских верификаторов в Украину связан с существенными рисками безопасности, поэтому реализация этого требования на практике осложнена. При таких условиях экспорт становится практически невозможным", — отметила Крипка.

Крипка добавила, что из-за новых ограничений цементная отрасль уже фиксирует негативные экономические последствия:

сокращение производства;

снижение валютной выручки;

падение налоговых поступлений в бюджет.

Экспертка напомнила, что в течение 2025 отраслевые ассоциации неоднократно обращались в европейские институты с просьбой пересмотреть условия применения CBAM для Украины. Сначала в Европейской комиссии заявляли, что механизм не будет оказывать существенного влияния на украинскую экономику. Только после вмешательства украинских чиновников было частично признано, что установленные показатели некорректны и могут иметь значительный негативный эффект.

Послевоенное восстановление

Представители отрасли оценивают потенциальные производственные возможности на уровне 13,6 млн тонн цемента в год. Для сравнения, в пиковом 2021 году производство составило около 10-11 млн тонн.

В то же время, резкого роста спроса даже в период восстановления не ожидается.