Український експорт цементу опинився під загрозою через CBAM — експерт

Українська цементна галузь зіткнулася з критичними обмеженнями експорту до ЄС після запуску механізму CBAM. Представники ринку заявляють, що нові правила фактично унеможливлюють постачання продукції на європейські ринки.

Про це повідомила виконавча директорка Асоціації "Укрцемент" Людмила Кріпка під час панельної дискусії з представниками влади, бізнесу, юристів та профільних асоціацій в межах конференції "Торгові війни: мистецтво захисту-2026", організованої юридичною фірмою "Ілляшев та Партнери".

За її словами, ключовою проблемою для галузі є встановлення ЄС так званих “дефолтних” показників викидів CO₂ на рівні 1118 кг на тонну цементу, що у понад два рази перевищує реальні показники українських виробників.

Водночас на сьогодні в Європейському Союзі фактично відсутні верифікатори, які можуть підтверджувати відповідні звіти. При цьому однією з вимог ЄС є залучення саме європейського верифікатора. Також передбачено, що під час підготовки першого звіту він має обов’язково приїхати в Україну для оцінки ситуації на місці.

"Очевидно, що в умовах війни приїзд європейських верифікаторів в Україну пов’язаний із суттєвими безпековими ризиками, тож реалізація цієї вимоги на практиці є ускладненою. За таких умов експорт стає практично неможливим", — зазначила Кріпка.

Кріпка додала, що через нові обмеження цементна галузь вже фіксує негативні економічні наслідки:

скорочення виробництва;

зниження валютної виручки;

падіння податкових надходжень до бюджету.

Експертка нагадала, що протягом 2025 року галузеві асоціації неодноразово зверталися до європейських інституцій із проханням переглянути умови застосування CBAM для України. Спочатку у Європейській комісії заявляли, що механізм не матиме суттєвого впливу на українську економіку. Лише після втручання українських урядовців було частково визнано, що встановлені показники є некоректними та можуть мати значний негативний ефект.

Післявоєнна відбудова

Представники галузі оцінюють потенційні виробничі можливості на рівні 13,6 млн тонн цементу на рік. Для порівняння, у піковому 2021 році виробництво становило близько 10-11 млн тонн.

Водночас різкого зростання попиту навіть у період відбудови не очікується.