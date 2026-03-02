Украинский фастфуд масштабируется: "Тетя Клара" планирует работу в ЕС

Киевская сеть быстрого питания "Тетя Клара", известная демократическими ценами и форматом стритфуда, планирует первый выход за пределы Украины. Компания рассматривает Польшу как стартовый рынок для международной экспансии.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Inventure.

Польша как первый шаг международной экспансии

Польшу компания рассматривает как логическое направление первого выхода за пределы Украины. Среди ключевых факторов – географическая близость, значительная украинская диаспора и схожие потребительские привычки, что снижает риски запуска на новом рынке. Дополнительным фактором является растущий спрос на формат стритфуда с качественными продуктами, создающий благоприятные условия для масштабирования бизнеса.

Выход на польский рынок рассматривается не только как возможность увеличить выручку, но и стратегический сигнал для инвесторов относительно способности украинского бренда работать в конкурентной среде Европейского Союза.

В случае успешной экспансии компания может открыть доступ к франчайзинговым моделям, партнерским соглашениям и международному капиталу, усилив инвестиционную привлекательность всего сегмента быстрого питания.

"Тетя Клара" может стать международным брендом

Сеть "Тетя Клара" работает на украинском рынке с 2014 года. Уже через несколько лет после запуска первой пирожковой владельцам удалось вернуть стартовый кредит, что явилось подтверждением жизнеспособности бизнес-модели. Фокус на доступном питании, высокая частота повторных покупок и стабильная операционная маржа позволили бренду закрепиться среди городских форматов стритфуда и сформировать лояльную аудиторию.

Аналитики отмечают, что подобные кейсы говорят о появлении нового поколения украинских потребительских брендов, способных расти даже в условиях экономической нестабильности, войны и логистических ограничений.

Согласно данным YouControl, юридическое лицо ООО "Тетя Клара" было зарегистрировано в 2016 году. Размер уставного капитала юридического лица составляет 3,36 млн грн.

Компания специализируется на работе ресторанов и услуг мобильного питания, предлагая клиентам комплексные решения для питания в различных форматах.

Среди других направлений деятельности – производство хлеба и хлебобулочных изделий, а также кондитерских изделий с непродолжительным сроком хранения. Кроме того, компания предоставляет услуги проката бытовых предметов и оборудования, а также арендует офисные машины и оборудование, включая компьютерную технику.

Бенефициарный владелец – Пинчук Андрей.

